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Геополітика Росія Візит Віткоффа до Росії: спецпосланець Трампа знову зустрівся Кирилом Дмитрієвим
11 квітня, 13:53
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Візит Віткоффа до Росії: спецпосланець Трампа знову зустрівся Кирилом Дмитрієвим

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Спецпосланець США Стів Віткофф зустрівся в Санкт-Петербурзі з головою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.
  • 2 квітня Віткофф і Дмитрієв вже проводили переговори у Вашингтоні щодо темпів укладання перемир'я між Росією та США.

Спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Росії, щоб зустрітися з вищим керівництвом країни. Його літак сів у Санкт-Петербурзі, де відбулася одна запланована зустріч.

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. 

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Стів Віткофф проводить зустрічі в Росії

Удень 11 квітня представник президента США Трампа Стів Віткофф зустрівся з головою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. У готелі "Гранд Європа" у Петербурзі тривали їхні переговори.

Близько 13:26 за Київським часом спецпосланець Дональда Трампа виїхав з готелю. Його провів сам  Кирило Дмитрієв.

Куди далі поїхав кортеж Віткофа – поки що не повідомили. Раніше ЗМІ писали, що спецпосланець США у п'ятницю може зустрітися з президентом Владіміром Путіним. У Кремлі не відповіли чітко, чи будуть переговори між Путіним і Вітокоффом, однак якщо така нагода з'явиться – про це стане відомо. 

2 квітня Віткофф і Дмитрієв вже зустрічалися. Тоді російський посадовець поїхав до Вашингтона, що стало першим візитом представника влади Росії до США після початку повномасштабної війни в Україні. Вони вели переговори через розчарування Дональда Трампа темпами укладання перемир'я та небажання Росії припинити вогонь. Дмитрієв може відіграти ключову роль у налагодженні відносин між Росією та США.