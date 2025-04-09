Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яка роль Кирила Дмитрієва в переговорах зі США

Дмитрієв – керівник Російського фонду прямих інвестицій і має зв'язки з Близьким Сходом та США. Імовірно, він веде перемовини з Америкою щодо розробки корисних копалин у Росії.

Утім, Зеленський переконаний, що американцям запропонують порожній документ. Ворог переслідує декілька цілей.

Вони порожній документ запропонують американцям – просто щоб показати, що з українцями складно з угодою, а вони, мовляв, готові. Ми точно розуміємо, що порожній він буде, тому що енергетику вони не віддадуть. А ось там, де у них немає технологій, – ось там вони можуть щось запропонувати. Але схема виглядає так, що все це веде до розблокування економічних відносин. Вони хочуть, наприклад, зняття санкцій з конкретних людей, які будуть стояти за тим чи іншим напрямком, наприклад, російських копалин, які вони їм запропонують,

– висловився президент.

Таким чином, росіяни хочуть повернутися у світову економіку.