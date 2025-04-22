Спецпредставник Трампа Віткофф знову поїде до Москви: коли очікується візит

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф знову прибуде до Москви. Його візит до російської столиці очікується цього тижня.

Про це заявив посіпака Путіна Юрій Ушаков, інформує 24 Канал з посиланням на російські пабліки.

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Віткофф цього тижня може відвідати Москву

Помічник російського диктатора повідомив про плани Віткоффа прибути в Росію.

Віткофф планує цього тижня приїхати до Москви,

– цитують Ушакова російські ЗМІ.

Зазначимо, що у The Wall Street Journal писали, що спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідає переговори у Лондоні. Після цього він, ймовірно, знову поїде до російської столиці. Це залежатиме від результату переговорів з Україною в Британії.

Нагадаємо, 11 квітня увечері були переговори Владіміра Путіна та Віткоффа. Перед тим як зустрітися із кремлівським диктатором, Віткофф також провів переговори в Санкт-Петербурзі з головою російського фонду прямих інвестицій Кірілом Дмитрієвим.