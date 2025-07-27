Віткофф хоче завершення війни в Україні впродовж трьох з половиною років

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф розповів про свої очікування на найближчі три з половиною роки. Він сподівається на завершення війни Росії з Україною та досягнення миру в Газі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в етері Fox News.

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Що сказав Віткофф про війну в Україні?

Телеведуча Лара Трамп згадала, що минуло вже пів року президентства Дональда Трампа. Вона запитала Віткоффа, які його очікування на найближчі три з половиною роки – до завершення терміну адміністрації Трампа.

Розв'язати конфлікт Росії з Україною. Президент правий, цього не мало б статися. Я сподіваюся, що ми це вирішимо. Це буде великим моментом,

– відповів спецпосланник Трампа.

За його словами, одне з головних завдань – досягнення миру. Це стосується, як України, так і Гази. Стів Віткофф вважає, що після досягнення миру на Близькому Сході та в Україні Трамп має отримати Нобелівську премію за його зусилля.