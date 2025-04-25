Літак зі спецпосланцем Трампа Віткоффом уже приземлився у Москві, – росЗМІ
- Спецпосланець Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, його літак приземлився в аеропорту Внуково.
- Очікується, що 25 квітня Віткофф може зустрітися з Владіміром Путіним.
Спецпосланець президента США Стів Віткофф мав приїхати у Москву з візитом уже цього тижня. 25 квітня стало відомо, що, за попередніми даними, його літак уже приземлився у столиці країни-агресорки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про прибуття Віткоффа у Москву
Російські пропагандисти поширили відео, де, ймовірно, можна побачити, як літак спецпосланника Трампа прибув у Москву. Попередньо, він прилетів у аеропорт "Внуково".
Літак Віткоффа міг прибути у Москву: дивіться відео
Пізніше російські ЗМІ написали, що кортеж, де перебуває Стів Віткофф, виїхав з аеропорту Внуково-2 у бік Москви. Журналісти також пишуть, що, за попередніми даними, спецпосланник Трампа 25 квітня може зустрітися з Владіміром Путіним
Кортеж з Віткоффом міг рушити до Москви: дивіться відео
До цього російські пропагандисти писали, що спецрейс із США, який раніше увійшов до повітряного простору Росії з боку Латвії, приземлився в аеропорту Внуково.
До слова, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявляла, що спеціальний посланник Стів Віткофф знову відправиться до Росії пізніше цього тижня, щоби продовжити переговори з Владіміром Путіним. Втім, коли саме це мало б відбутися – не уточнила.
Цікаво, що це вже 4 візит Віткоффа у Росію. До цього він приїжджав у Росію 11 квітня і зустрівся з Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі. Переговори представника Трампа і російського диктатора тривали понад 5 годин, за словами представників Білого дому.