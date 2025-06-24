В Ізраїлі показали ракету, яку Іран, ймовірно, випустив під час перемир'я

Попри заяви Дональда Трампа про укладене припинення вогню вибухи на Близькому Сході не зникли. Ізраїльські ЗМІ опублікували фото ракети, якою, імовірно, атакував Іран.

Про це пише 24 Канал із посиланням на ізраїльську мережу медіа Israel National News.

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Ізраїль звинуватив Іран у зриві перемир'я

У мережі поширили фото протипожежної та рятувальної служби Ізраїлю. Місцеві ЗМІ стверджують, що це уламок ракети, який упав поблизу Йодфата в Галілеї.

Уламок іранської ракети / Публікація Israel National News.

Своєю чергою в іранському державному телебаченні заперечили порушення режиму тиші з боку Тегерана.

Порушення припинення вогню прокоментував президент США. Він сподівався, що перемир'я буде "вічним", але його порушили через годину. Іран запустив кілька груп ракет по ізраїльських містах. Водночас Тегеран заперечує запуск ракети. Після, ймовірно, атаки Ізраїль відповів.

"Я незадоволений Ізраїлем. І Іраном теж незадоволений. Але найбільше я незадоволений Ізраїлем", – сказав Дональд Трамп.