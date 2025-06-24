Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на израильскую сеть медиа Israel National News.

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Израиль обвинил Иран в срыве перемирия

В сети распространили фото противопожарной и спасательной службы Израиля. Местные СМИ утверждают, что это обломок ракеты, который упал вблизи Йодфата в Галилее.

Обломок иранской ракеты / Публикация Israel National News.

В свою очередь в иранском государственном телевидении отрицают нарушение режима тишины со стороны Тегерана.

Нарушение прекращения огня прокомментировал президент США. Он надеялся, что перемирие будет "вечным", но его нарушили через час. Иран запустил несколько групп ракет по израильским городам. В то же время Тегеран отрицает запуск ракеты. После, вероятно, атаки Израиль ответил.

"Я недоволен Израилем. И Ираном тоже недоволен. Но больше всего я недоволен Израилем", – сказал Дональд Трамп.