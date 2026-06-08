Попри заклики Трампа: Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану – Тегеран знову пустив ракети

Після ракетного обстрілу 7 червня Ізраїль ударив по військових об'єктах у західній та центральній частинах Ірану. Це сталося попри те, що президент США Дональд Трамп просив Тель-Авів на час утриматися від відповіді на атаку.

Про це пишуть CNN, Reuters та Армія оборони Ізраїлю.

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Що атакував Ізраїль в Ірані вранці 8 червня?

Армія оборони Ізраїлю підтвердила проведення повітряної операції в Ірані, заявивши про атаки на військові об'єкти у західній та центральній частинах країни.

За даними іранського Корпусу вартових ісламської революції, під час ударів Ізраїль застосував авіаційні балістичні ракети. Вибухи пролунали в Тегерані, Тебризі та Ісфахані.

В Ірані внаслідок ізраїльської атаки спалахнула пожежа / Відео з акаунту @APA_agentliyi у соцмережі Х

İsrail Müdafiə Qüvvələri İranda hərbi hədəflərə zərbələr endirib.



Bu barədə ​​​​​​İsrailin “The Times of Israel” nəşri məlumat yayıb.



Məlumata əsasən, bu əməliyyat İsrailə raketlərin atılmasından sonra həyata keçirilib.#Israel #Iran pic.twitter.com/pNQDNzXznY — APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) June 8, 2026

Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер повідомив, що цілями операції стали іранські ракетні пускові установки класу "земля – земля" та інші військові об'єкти, не пов'язані з енергетичною інфраструктурою.

Жодна країна у світі, що поважає себе, не потерпить такої атаки. Так само й Ізраїль,

– заявив дипломат.

За його словами, рішення про удари було ухвалене після того, як Іран випустив по території Ізраїлю балістичні ракети.

Водночас іранські медіа повідомили про удар по нафтохімічному комплексу Karun у місті Бандар-е-Махшар. За інформацією місцевої влади, частину об'єкта було пошкоджено, а працівників евакуювали.

Ізраїль міг атакувати нафтохімічний завод в Ірані / Відео з акаунту @Osinttechnical у соцмережі Х

Footage of smoke rising from an Iranian petrochemical facility in the city of Bandar-e Mahshahr this morning after an Israeli airstrike.



This is the first Iranian petrochemical facility bombed since the ceasefire. pic.twitter.com/ZuDOxjVr17 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 8, 2026

Також на тлі ізраїльських обстрілів усі рейси в аеропорту Мехрабад у Тегерані було скасовано.

Як Тегеран відповів на ізраїльську атаку?

Після ізраїльської атаки Іран вранці 8 червня знову запустив ракети у бік Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що системи протиповітряної оборони були залучені для перехоплення загроз.

Старший радник верховного лідера Ірану також попередив, що у разі подальшої ескалації Тегеран може вдатися до блокування Баб-ель-Мандебської протоки – одного з ключових морських маршрутів світової торгівлі.

Крім того, спікер іранського парламенту Мохаммед Бакер Калібаф заявив, що американські військові бази та ізраїльські об'єкти можуть розглядатися як законні цілі у відповідь на дії Ізраїлю.

Кореспондент CNN Орен Ліберманн повідомив, що чув звуки перехоплень іранських ракет над Єрусалимом. Екстрені служби також виїжджали на місця можливого падіння уламків на Західному березі річки Йордан.

У Єрусалимі бачили дим після атаки іранськими ракетами / Відео з акаунту @TelegraphPak у соцмережі Х

BREAKING:



Iranian ballistic missile struck Jerusalem, Israel. pic.twitter.com/O2H6Cn4nq6 — The Pakistan Telegraph (@TelegraphPak) June 8, 2026

У службі швидкої допомоги Magen David Adom зазначили, що медики надавали допомогу кільком людям, які зазнали легких травм під час переміщення до укриттів. Водночас інформації про загиблих внаслідок останньої атаки не надходило.

О 09:30 Армія оборони Ізраїлю знову повідомила, що зафіксувала ракети, які випустив Іран напередодні.

Чому Трамп закликав Нетаньягу утриматися від відповіді по Ірану?

Напередодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. За інформацією Axios, американський лідер закликав ізраїльського прем'єра не завдавати нових ударів по Ірану, оскільки Вашингтон перебуває на фінальному етапі переговорів щодо можливої угоди з Тегераном.

Це не матиме жодного впливу на угоду. Я розв'язую. Я розв'язую всі питання. Він (Нетаньягу – 24 Канал) не розв'язує,

– заявив Трамп в інтерв'ю Financial Times.

Водночас американський президент наголосив, що попри новий виток бойових дій все ще вважає досяжною ширшу домовленість щодо припинення конфлікту.

Нагадаємо, 7 червня Іран уперше за 2 місяці атакував Ізраїль ракетами. За даними міжнародних ЗМІ, приводом для атаки стали нещодавні ізраїльські удари по південних передмістях Бейрута, які контролює угруповання "Хезболла".

Після атаки ізраїльські посадовці заявили, що Тель-Авів обов'язково відповість на ракетну атаку.