США прозвітували про удари по Ірану та відновили морську блокаду

США увечері 14 липня завдали нових ударів по військових цілях Ірану. Одночасно американці відновили морську блокаду суден, які прямують до або з іранських портів.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

США ввело нові обмеження для Ірану

США завершили семигодинний раунд ударів увечері 14 липня о 22:00 за східним часом. За даними CENTCOM, під вогонь потрапили десятки військових цілей біля Ормузької протоки та в прибережних районах Ірану.

Для атаки американські військові випускали високоточні боєприпаси з винищувачів, безпілотників та кораблів ВМС. Били вони по іранських ракетних і безпілотних майданчиках, військово-морських об'єктах та системах берегової оборони. За словами американців, це ще більше послабило здатність Ірану загрожувати комерційному судноплавству та цивільним екіпажам.

Того ж дня США відновили морську блокаду суден, які прямують до або з іранських портів. Діяти вона почала о 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом).

До цього американське командування заявило, що протягом останнього тижня Іран атакував сім комерційних суден. Внаслідок цих ударів понад десять цивільних членів екіпажів загинули, зникли безвісти або постраждали.

Нагадаємо, Іран звинуватив США у порушенні меморандуму про взаєморозуміння, тож заявив про припинення його дії. Тоді іранські сили завдали ударів по американських складах і ангарах зі зброєю в Бахрейні. Також Корпус вартових ісламської революції (КВІР) атакував злітно-посадкові смуги в Кувейті.