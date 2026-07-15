Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

США ввели новые ограничения в отношении Ирана

США завершили семичасовой раунд ударов вечером 14 июля в 22:00 по восточному времени. По данным CENTCOM, под обстрел попали десятки военных целей вблизи Ормузского пролива и в прибрежных районах Ирана.

Для атаки американские военные запускали высокоточные боеприпасы с истребителей, беспилотников и кораблей ВМС. Они наносили удары по иранским ракетным и беспилотным площадкам, военно-морским объектам и системам береговой обороны. По словам американцев, это еще больше ослабило способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам.

В тот же день США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты или из них. Она вступила в силу в 16:00 по восточному времени (23:00 по киевскому времени).

До этого американское командование заявило, что в течение последней недели Иран совершил атаку на семь коммерческих судов. В результате этих ударов более десяти гражданских членов экипажей погибли, пропали без вести или пострадали.

Напомним, Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании и заявил о прекращении его действия. Тогда иранские силы нанесли удары по американским складам и ангарам с оружием в Бахрейне. Также Корпус стражей исламской революции (КСИР) совершил атаку на взлетно-посадочные полосы в Кувейте.