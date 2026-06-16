США та Іран можуть укласти мир: повний текст меморандуму про взаєморозуміння між країнами

У мережі показали ймовірний текст меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Його можуть підписати уже у п'ятницю, 19 червня.

Текст опублікував телеканал Al Arabiya. Він майже повністю збігається із тим, що у понеділок, 15 червня, опублікувала іранська агенція Mehr. Офіційно документ не підтверджено.

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Який повний текст ймовірного меморандуму між США та Іраном?

1. Ісламська Республіка Іран і Сполучені Штати, разом зі своїми союзниками в поточній війні, після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння оголошують про негайне і постійне припинення війни на всіх фронтах, включаючи Ліван, і зобов'язуються надалі не вживати жодних ворожих дій один проти одного. Остаточна угода підтвердить положення цієї статті та інших статей.

2. Ісламська Республіка Іран та Сполучені Штати зобов'язуються поважати суверенітет та територіальну цілісність один одного та утримуватися від втручання у внутрішні справи один одного.

3. Ісламська Республіка Іран та Сполучені Штати зобов'язуються вести переговори та досягти остаточної угоди протягом максимального періоду 60 днів, який може бути продовжений за взаємною згодою.

4. Відразу після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння Сполучені Штати знімають морську блокаду і запобігають будь-яким втручанням чи перешкодам щодо Ісламської Республіки Іран, а також відновлюють рух суден протягом максимум 30 днів до повної потужності; обсяг судноплавства має бути пропорційний довоєнному обсягу перевезень з боку Ісламської Республіки Іран. Сполучені Штати також зобов'язуються вивести свої сили із прилеглих районів протягом 30 днів після укладання остаточної угоди.

5. Після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння Ісламська Республіка Іран негайно вживе заходів для забезпечення відновлення руху торгових суден з Перської затоки до Оманського моря і назад протягом 30 днів до довоєнного обсягу з урахуванням необхідності усунення технічних перешкод та знешкодження мін Іраном.

6. Сполучені Штати зобов'язуються спільно зі своїми регіональними партнерами створити всеосяжний план, узгоджений обома сторонами, для відновлення та економічного розвитку Ісламської Республіки Іран, забезпечуючи при цьому фінансування не менше 300 мільярдів доларів США. Механізм реалізації цього плану як частина остаточної угоди буде сформульований протягом 60 днів.

7. Сполучені Штати зобов'язуються припинити, згідно з графіком, який буде узгоджений в рамках остаточної угоди, всі види санкцій, що діють нині щодо Ісламської Республіки Іран, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН та рішення Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), а також всі односторонні.

8. Ісламська Республіка Іран знову заявляє, що ніколи не вироблятиме ядерну зброю. Ісламська Республіка Іран і Сполучені Штати домовилися, що долю збагаченого матеріалу та долю всіх інших взаємно узгоджених питань, пов'язаних з ядерною сферою, включаючи ядерні потреби Ірану, будуть належним чином врегульовані в остаточній угоді; остаточна угода підтвердить положення цієї статті.

9. Ісламська Республіка Іран та Сполучені Штати погоджуються, що до досягнення остаточної угоди вони зберігатимуть статус-кво: Іран зберігатиме статус-кво у своїй ядерній програмі, а Сполучені Штати не вводитимуть нових санкцій проти Ірану чи посилюватимуть свої сили в регіоні.

10. Сполучені Штати зобов'язуються, що відразу після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння і до дати зняття санкцій Міністерство фінансів США видаватиме дозволи (виключення) на експорт іранської сирої нафти, нафтохімічної продукції та їх похідних, а також усіх пов'язаних з цим послуг, включаючи банківські операції, страхування, транспортування.

11. Сполучені Штати зобов'язуються, що з урахуванням прогресу переговорів щодо досягнення остаточної угоди заморожені чи обмежені кошти та активи Ісламської Республіки Іран будуть розблоковані та стануть повністю доступними. Ці кошти, незалежно від того, чи перебувають вони на спеціальних рахунках чи були переведені, будуть використовуватися для будь-яких остаточних платежів одержувачам, визначеним Центральним банком Ісламської Республіки Іран, і будуть повністю доступні для використання. Сполучені Штати зобов'язуються видати всі необхідні дозволи та ліцензії на цій основі.

12. Ісламська Республіка Іран та Сполучені Штати погоджуються, що буде створено механізм реалізації, який контролюватиме успішне виконання та майбутні зобов'язання щодо остаточної угоди.

13. Після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння та після отримання гарантій щодо початку реалізації статей 4, 5, 10 та 11 цього Меморандуму про взаєморозуміння, а також продовження виконання цих кроків, Ісламська Республіка Іран та Сполучені Штати вступлять у переговори щодо остаточної угоди виключно щодо тих, що залишилися.

14. Остаточну угоду буде затверджено через обов'язкову резолюцію Ради Безпеки ООН.