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США та Іран не досягнуть порозуміння

На початку війни була надія, що вона швидко закінчиться і стане просто короткочасною перервою в економічному та геополітичному підйомі країн Перської затоки. Цей момент минув, оскільки після крихкого припинення вогню відновилися удари США, Ірану та Ізраїлю. Але навіть якщо війна скоро закінчиться, геополітична невизначеність продовжуватиме обтяжувати Перську затоку та регіон загалом ще багато років.

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Попри нещодавню ескалацію, найімовірнішим результатом залишається незадовільне припинення вогню, яке завершить поточну фазу війни, не вирішивши основних проблем, які її спричинили. Згідно з такою угодою, США та Іран знімуть свої блокади в обмін на офіційне припинення бойових дій та зобов'язання продовжити ядерні переговори пізніше.

Були озвучені численні пропозиції щодо вирішення ядерної проблеми, більшість з яких зосереджені на запасах високозбагаченого урану Ірану. Однак сторони залишаються далекими одна від одної, оскільки обидві хочуть угоди, яку можна було б представити як перемогу.

Іран прагне уникнути значних ядерних поступок на початковому етапі угоди, водночас отримуючи послаблення санкцій або інші економічні вигоди.

Президент США Дональд Трамп, навпаки, хоче спочатку ядерних поступок, а значного економічного полегшення – лише в остаточній угоді. Невдача на будь-якому з цих фронтів наражатиме його на критику за те, що його угода слабша за довоєнні пропозиції Ірану та Спільний всеохопний план дій 2015 року, від якого він відмовився під час свого першого терміну.

Але переговори щодо довгострокової ядерної угоди, ймовірно, вимагатимуть місяців технічної та дипломатичної роботи за участю експертів та політиків з усього регіону та за його межами. Оскільки Трамп вже назвав нинішні переговори "дуже нудними", сумнівно, що в нього вистачить терпіння на тривалий дипломатичний процес.

Водночас Трамп неодноразово сигналізував про небажання відновлювати війну. Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, здається, переконали його, що черговий раунд бойових дій буде занадто дорогим, враховуючи готовність іранського режиму до нестримних дій у відповідь. Якщо Іран, наприклад, атакує енергосистему ОАЕ або водопостачання Бахрейну, наслідки будуть катастрофічними.

Ба більше, існує мало доказів того, що додаткові військові дії сприятимуть досягненню американських цілей. США не можуть бомбардувати іранські запаси високозбагаченого урану, передаючи їх довіреній третій стороні. І без проведення масштабної наземної операції вздовж узбережжя Ірану навряд чи вдасться послабити контроль Ірану над Ормузькою протокою.

Перська затока вступає у період невизначеності

Оскільки вирішальна воєнна перемога та всеохопне дипломатичне врегулювання недосяжні, Перська затока, ймовірно, вступає в тривалий період невизначеності. За цим сценарієм США та Іран досягнуть тимчасової угоди, по суті, тривалого припинення вогню, зосередженого на відновленні комерційного сполучення через Ормузьку протоку. Дві країни матимуть 60 днів для обговорення ядерної програми Ірану, але не зможуть досягти всеохопної угоди протягом цього терміну. Термін переноситимуть знову і знову, оскільки переговори затягуватимуться без рішення.

З часом світ змириться з цим як з новим статусом-кво. Судноплавні компанії та страховики будуть побоюватися поновлення конфлікту, що перешкоджатиме повному відновленню судноплавства через Ормузьку протоку протягом місяців, якщо не років.

Оскільки конфлікт не вирішений, країни Перської затоки будуть змушені приймати економічні та зовнішньополітичні рішення в умовах постійної невизначеності. Чітка перемога Америки могла б спонукати їх до поглиблення зв'язків зі США, але тепер їм доведеться визначити власний стратегічний курс.

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Деякі можуть навіть шукати компромісів з Іраном, особливо якщо вони дійдуть висновку, що переговорна позиція США не повністю відображає їхні інтереси.

Чим довше зберігатиметься ця невизначеність, тим більша ймовірність, що країни Перської затоки будуватимуть власні, незалежні плани. ОАЕ вже вийшли з лав Судану та Ємену, а нещодавно вийшли з ОПЕК. Без надійних американських гарантій безпеки або реалістичної перспективи умиротворення Ірану уряд кожної країни Перської затоки повинен буде самостійно вирішити, як збалансувати відносини зі США, Іраном, Європейським Союзом, Китаєм та Росією.

У міру розходження зовнішньої політики, розбіжності щодо регіональних та глобальних питань ставатимуть більш вираженими, а стимули до співпраці будуть слабшати.

Ізраїль та Іран намагатимуться використати ці розбіжності. Водночас вплив США в регіоні зменшиться, або тому, що вони втратили довіру союзників у Перській затоці, або тому, що внутрішньополітична реакція на війну Трампа з Іраном пожвавить зусилля щодо зміщення американської зовнішньої політики від Близького Сходу.

Пил ще не осів. Відносні переможці та переможені, форма нових альянсів та суперництва, а також доля основних економічних програм залишаються невизначеними. Замість того щоб готуватися до того, що буде після, уряди країн Перської затоки та їхні глобальні партнери повинні готуватися до тривалого періоду нестабільності та стратегічної невизначеності.

Для США виклик виходить далеко за межі припинення війни. Зрештою, на карту поставлений майбутній регіональний порядок та роль Америки у ньому. Зосереджена виключно на обмеженні політичної шкоди для Трампа та Республіканської партії та не здатна сформулювати ширше післявоєнне бачення, адміністрація ризикує залишити Близький Схід у пастці стратегічної невизначеності. Намагаючись – і зазнаючи невдачі – стримати одного деструктивного гравця, США, можливо, дестабілізували весь регіон і поставили навіть своїх найстабільніших союзників на небезпечний шлях.