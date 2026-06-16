Про це 15 червня віцепрезидент США розповів CNN.

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Що відомо про меморандум?

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном наразі займає "приблизно півтори сторінки", тому Венс назвав його "дуже загальним документом".

З низки питань нам доведеться розібратися під час етапу технічних переговорів, але меморандум про взаєморозуміння встановлює рамки, за якими іранці отримують вигоди від угоди, виконуючи свої зобов'язання за нею,

– повідомив віцепрезидент США.

Перший пункт документа, за словами Венса, передбачає, що Іран буде дотримуватись "регіонального миру та стабільності". Зокрема, країна має зупинити фінансування угруповань, які США вважають терористичними.

Одним з ключових питань меморандуму є повернення інспекторів МАГАТЕ до Ірану. Також він закликає агентство та Сполучені Штати допомогти Тегерану ліквідувати свої запаси високозбагаченого урану.

Це одне з питань, які ми маємо обговорити в п'ятницю (19 червня – 24 Канал), коли всі зберуться, підпишуть цю угоду і розпочнуть технічні переговори,

– сказав Венс про терміни реалізації положення.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Іран згоден не розробляти ядерну зброю. А повідомлення про наміри американської сторони виплатити Тегерану 300 мільйонів доларів він назвав "фейковими новинами", які поширюють демократи.

Водночас Центральне розвідувальне управління попередило Трампа та інших високопосадовців про сумніви у готовності Ірану йти на ядерні поступки.