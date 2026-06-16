Об этом 15 июня вице-президент США рассказал CNN.
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Что известно о меморандуме?
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном пока занимает "примерно полторы страницы", поэтому Венс назвал его "очень общим документом".
В ряде вопросов нам придется разобраться на этапе технических переговоров, но меморандум о взаимопонимании устанавливает рамки, в которых иранцы получают выгоды от соглашения, выполняя свои обязательства по нему,
– сообщил вице-президент США.
Первый пункт документа, по словам Венса, предусматривает, что Иран будет соблюдать "региональный мир и стабильность". В частности, страна должна прекратить финансирование группировок, которые США считают террористическими.
Одним из ключевых вопросов меморандума является возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран. Также он призывает агентство и Соединенные Штаты помочь Тегерану ликвидировать свои запасы высокообогащенного урана.
Это один из вопросов, которые мы должны обсудить в пятницу (19 июня – 24 Канал), когда все соберутся, подпишут это соглашение и начнут технические переговоры,
– сказал Венс о сроках реализации положения.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран согласен не разрабатывать ядерное оружие. А сообщения о намерениях американской стороны выплатить Тегерану 300 миллионов долларов он назвал "фейковыми новостями", которые распространяют демократы.
В то же время Центральное разведывательное управление предупредило Трампа и других высокопоставленных чиновников о сомнениях в готовности Ирана идти на уступки в ядерной сфере.