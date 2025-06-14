Міністр оборони Ізраїлю пригрозив Ірану, що Тегеран "згорить", якщо продовжить удари ракетами
- Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац пригрозив Ірану, що Тегеран "згорить", якщо продовжить обстріли ракетами Ізраїль.
- Під час наради з військовими чиновниками, Кац попередив, що мешканці Тегерана заплатять за напади на цивільних.
Тегеран "згорить", якщо продовжуватиме обстрілювати ракетами Ізраїль. Мешканці іранської столиці заплатять за напад на цивільне населення.
Відповідну заяву у суботу, 14 червня, зробив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.
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Ізраїль погрожує Ірану
Під час наради з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Еялем Заміром, директором Моссаду Давідом Барнеа та іншими високопоставленими військовими чиновниками ізраїльський міністр оборони попередив керівництво Ірану про наслідки.
Іранський диктатор перетворює громадян Ірану на заручників і створює реальність, у якій вони, особливо мешканці Тегерана, заплатять високу ціну за злочинний напад на ізраїльських цивільних осіб. Якщо Хаменеї продовжуватиме обстрілювати Ізраїль ракетами, Тегеран згорить,
– заявив Ісраель Кац.
Керівник Військово-повітряних сил Ізраїлю генерал-майор Томер Бар заявив, що ізраїльські літаки вночі у суботу, 14 червня, завдали ударів по цілях в Ірані. За його словами, вони атакували "сотні цілей", поки самі ізраїльтяни перебували під іранськими обстрілами.
Це вперше з початку війни, коли вони досягли неба над Тегераном, який розташований за понад 1, 5 тисячі кілометрів від Ізраїлю.