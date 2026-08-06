Звинуватив в обмані: Трамп і Гегсет посварилися через дефіцит зброї, – WP

Дональд Трамп був змушений відмовитися від нових масштабних ударів по Ірану. Причиною тому стала нестача боєприпасів, насамперед далекобійних ракет і перехоплювачів для систем ППО.

Президент США висловив своє невдоволення міністру оборони Піту Гегсету Трамп заявив, що був переконаний, ніби проблему із запасами озброєння вже вирішено. Про це пише The Washington Post із посиланням на співрозмовників.

Що відомо про конфлікт Трампа і Гегсета?

У п'ятницю, 31 липня, у кулуарах засідання Кабінету міністрів між Дональдом Трампом і Пітом Гегсетом відбулася важка розмова.

За словами джерел, Трамп вимагав від міністра оборони пояснити, чому йому не повідомили про критичне виснаження запасів боєприпасів. Адже через це США тепер мають менше можливостей для військових дій проти Ірану.

Гегсет почав виправдовуватися і поклав відповідальність на свого заступника Стівена Файнберга, звинувативши його в тому, що той не забезпечив повне інформування президента про проблему.

Цей інцидент лише підкреслив зростаюче роздратування Трампа своїм міністром оборони.

За словами кількох чиновників, саме Гегсет на початку був одним із головних прихильників військової операції проти Ірану й переконував президента, що кампанія буде швидкою та відносно легкою.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що новина про конфлікт Трампа і Гегсета є фейковою. За її словами, президент повністю довіряє міністру оборони.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл також категорично заперечив інформацію про конфлікт. "Міністр Гегсет нікого не вводив в оману щодо стану наших запасів боєприпасів і не звинувачував заступника міністра Файнберга. Твердження про виснажені запаси, внутрішні суперечки чи позицію міністра щодо Ірану є вигадкою", – сказав він.

Сам Дональд Трамп заперечує дефіцит снарядів і погрожує медіа в'язницею. У пості за 6 серпня президент США заявив, що країна має "величезні запаси боєприпасів". Він різко відреагував публікації у ЗМІ щодо дефіциту ракет. Політик назвав такі заяви "зрадницькими" та повідомив, що причетних "розшукують". Для них, зазначив Трамп, вимагатимуть тривалих термінів ув'язнення.

Раніше CNN, посилаючись на джерела у Пентагоні, повідомив, що США зіткнулися з безпрецедентним виснаженням своїх арсеналів: військові використали майже 80% ракет-перехоплювачів для ключових систем протиракетної оборони THAAD та близько половини всіх ракет Patriot і Tomahawk під час п'ятимісячної війни з Іраном.

Нагадаємо, що лише за перший місяць бойових дій проти Ірану США використали понад 850 крилатих ракет Tomahawk і більше 1000 ракет-перехоплювачів Patriot та THAAD.

Крім того, за словами одного з американських чиновників, у перші тижні війни було випущено понад 1300 тактичних балістичних ракет армії США.

Запаси ракет ATACMS, які також потрібні Україні, практично повністю вичерпалися.

Зауважимо, що проблема виснаження запасів боєприпасів виникла не сьогодні.

Ще до початку війни генерал Ден Кейн попереджав Трампа, що США не мають достатніх резервів для тривалого конфлікту.

Проте темпи використання озброєння обома сторонами значно прискорили виснаження ключових наступальних і оборонних запасів США.

З 28 лютого до 7 квітня, коли набуло чинності перемир'я, американські військові завдали ударів по понад 13 тисячах цілей в Ірані.

Крім того, вони перехопили понад 8500 іранських ракет і дронів. Операція Epic Fury розпочалася вже в умовах дефіциту критично важливих боєприпасів.