США уразили іранське судно, яке було під санкціями

Біля узбережжя Оману судно, що пов'язують з Іраном, зазнало удару. Воно з кінця 2025 року перебувало під санкціями з боку Сполучених Штатів Америки.

У понеділок, 8 червня, екіпаж подав сигнал SOS. Про це пише CNN.

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Що трапилось з судном біля Оману?

На борту перебувають 24 індійські моряки, які опинилися в небезпеці. Нафтовий танкер плавав під прапором Палау, а його зареєстрований власник, компанія Arihant Shipping Inc., фігурує в санкційному списку осіб та суден за діяльність, пов’язану з Іраном.

Зверніть увагу! Судно Motor Tanker Marivex перебувало під санкціями Міністерства фінансів Сполучених Штатів з грудня 2025 року.

Екіпаж повідомив про вогонь на борту у стенограмі сигналу лиха. За їхніми словами, вона сталася після атаки військово-морських сил США.

У нас на борту пожежа, і судно тоне. Атака ВМС США, ракета влучила в нашу машинну рубку. Будь ласка, допоможіть. У нас на борту пожежа… 24 члени екіпажу. Усі члени екіпажу – індійці,

– повідомляє команда у стенограмі.

У сигналі також сказали, що загорілася одна з рятувальних шлюпок судна. CNN також пише, що дим піднімається з машинного відділення танкера.

Що зараз відбувається на Близькому Сході

Посол ісламської республіки в Росії заявив, що Іран та Оман можуть відкрити Ормуз та встановити транзитний збір для проходження протоки. Трамп повністю заперечує такі зміни.

Також представники Лівану та Ізраїлю на тристоронній зустрічі за посередництва США домовилися про повне припинення вогню. Сторони підтвердили відсутність будь-яких ворожих намірів.