Фактично це провал: чому Трампу нічого не вдалося в Ірані

Ексрадник Трампа Болтон заявив, що американський лідер перш ніж почати завдавати ударів по Ірану не попередив про це народ США і Конгрес, союзників по НАТО та арабські країни, не поговорив з іранською опозицією, аби дізнатися про її потреби. Прихована підтримка змін в Ірані була величезною, але Трамп не доклав зусиль, аби вони там відбулись.

Коментуючи в етері 24 Каналу таку заяву Джона Болтона, представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський наголосив, що не звернутися до своїх партнерів могло бути політичною думкою Трампа, але головним недоліком стало те, що США не підготували належну логістику перед початком військової операції.

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Які питання Трамп проігнорував?

Зі слів Добрянського, ключове, що не зробив Трамп – не забезпечив нафтові резерви. Якщо лідер Сполучених Штатів мав на думці проводити таку військову операцію в Ірані, то мав би підготувати свою країну до цього.

Байден мав вживати нафтові резерви, коли підвищилась ціна на нафту після початку війни проти України. З початку 2025 року додавання до бюджету становило 25 мільярдів доларів, аби закуповувати нафту на світовому ринку і забезпечити свої резерви. Трамп вирішив витрачати на це тільки 1 мільярд і не виконав ці резерви,

– озвучив Добрянський.

На його думку, те, що американський лідер не попередив союзників про плани вдарити по Тегерану, була його політичною думкою, оскільки він потім заявляв, що вони шкодили, тому не хотів до них звертатися. Однак продумати логістику, пересування американських кораблів ближче до Ірану, забезпечити наявність достатньої кількості нафти – це питання, які Трамп, як підкреслив Добрянський, ігнорував.

Повне інтерв'ю з Андрієм Добрянським: дивіться у відео

Нагадаємо, що США та Іран дали згоду на тимчасове припининення вогню, щоб перебачити безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку та почали підготовку до переговорів.

Раніше, 22 червня, сторони провели перший раунд перемовин, які проходили у Швейцарії. Як наслідок – була погоджена "дорожня карта" дій на 60 днів та структура для врегулювання безпекових питань.

Однак 26 червня Трамп заявив про порушення Іраном тимчасового перемир'я. Країна завдала дронових ударів по суднах в Ормузькій протоці. У відповідь авіація США атакувала іранські склади БпЛА, ракет та РЛС на узбережжі.