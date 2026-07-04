Комментируя в эфире 24 Канала такое заявление Джона Болтона, представитель Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский подчеркнул, что не обратиться к своим партнерам могло быть политическим решением Трампа, но главным недостатком стало то, что США не подготовили надлежащую логистику перед началом военной операции.

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Какие вопросы Трамп проигнорировал?

По словам Добрянского, главное, чего не сделал Трамп – это не обеспечил нефтяные резервы. Если лидер Соединенных Штатов намеревался провести такую военную операцию в Иране, то должен был подготовить свою страну к этому.

Байден должен был задействовать нефтяные резервы, когда цены на нефть выросли после начала войны против Украины. С начала 2025 года в бюджет было заложено 25 миллиардов долларов на закупку нефти на мировом рынке и пополнение резервов. Трамп решил тратить на это только 1 миллиард и не выполнил эти резервы,

– заявил Добрянский.

По его мнению, то, что американский лидер не предупредил союзников о планах нанести удар по Тегерану, было его политическим решением, поскольку он затем заявлял, что они мешали, поэтому не хотел к ним обращаться. Однако продумать логистику, перемещение американских кораблей ближе к Ирану, обеспечить наличие достаточного количества нефти – это вопросы, которые Трамп, как подчеркнул Добрянский, игнорировал.

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Напомним, что США и Иран согласились на временное прекращение огня, чтобы обеспечить безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, и приступили к подготовке к переговорам.

Ранее, 22 июня, стороны провели первый раунд переговоров, которые проходили в Швейцарии. В результате была согласована "дорожная карта" действий на 60 дней и структура для урегулирования вопросов безопасности.

Однако 26 июня Трамп заявил о нарушении Ираном временного перемирия. Страна нанесла удары с помощью дронов по судам в Ормузском проливе. В ответ авиация США провела атаку против иранских складов БпЛА, ракет и РЛС на побережье.