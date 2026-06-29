Об этом сообщает Axios.
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Что известно о новом перемирии между Ираном и США?
По данным издания, стороны согласились прекратить "кинетическую активность" и обеспечить безопасный проход коммерческих судов через стратегически важный морской участок. В ближайшее время планируется проведение переговоров в Катаре.
Хотя официальная дата пока не подтверждена, источники предполагают, что встреча может состояться уже во вторник. Американскую техническую делегацию возглавит Ник Стюарт.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Договоренность предусматривает, что на период обсуждений стороны будут воздерживаться от провокаций в море, а судоходство в Ормузском проливе должно оставаться открытым и безопасным. Изначально переговоры планировалось посвятить иранской ядерной программе в Швейцарии, однако эскалация напряженности в регионе заставила изменить формат и приоритеты диалога.
Иран заявил о готовности обеспечивать безопасность прохода судов через пролив, в то время как США также согласились на шаги по снижению напряженности. Перемирие носит временный характер, однако считается критически важным для стабилизации ситуации в регионе.
Напомним, 22 июня США и Иран завершили первый раунд переговоров в Швейцарии по мирному соглашению, достигнув предварительных договоренностей о дальнейших шагах в рамках диалога. Стороны согласовали создание координационных механизмов, "дорожную карту" на 60 дней и структуры для урегулирования вопросов безопасности, в частности в Ливане и Ормузском проливе. Также было заявлено о прогрессе в вопросе санкций и замороженных активов Ирана.
Однако уже 26 июня Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил перемирие с США, атаковав беспилотниками суда в Ормузском проливе. По его словам, один дрон повредил грузовое судно, а ещё три были сбиты американскими военными. Трамп назвал действия Ирана "бессмысленным нарушением" договоренностей о прекращении огня.
В ответ США нанесли удар по Ирану. Американские самолеты уничтожили склады ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции на побережье Ирана. В Центральном командовании США заявили, что действия Ирана являются нарушением перемирия и угрожают безопасности судоходства.