Сцена з "Гри престолів" надихнула Ізраїль вдарити по Ірану, – Bild

Журналісти навели цікаву деталь конфлікту на Близькому Сході. Виявляється, ізраїльтяни реалізували перший удар по Ірану 13 червня, взявши за основу ідею однієї зі сцен "Гри престолів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Як "Гра престолів" дала підказку Ізраїлю

Перед Ізраїлем стояло нетипове і дуже складне завдання – вибити Іран з рівноваги та завдати йому такої шкоди, щоб здобути перевагу у війні.

Операцію готували з осені 2024 року. Потрібно було нейтралізувати ППО Ірану, скоротити ракетний потенціал країни і завдати удару по ядерній програмі.

Було вирішено ліквідувати військове керівництво Ірану. Ізраїль сподівався, що іранці не зможуть оперативно реагувати на атаку.

Так і сталося – під час удару загинуло багато вищого командування. Хтось у бункері, хтось – у себе вдома.

На реалізацію цього плану ізраїльтян надихнуло "Червоне весілля" – жорстока сцена з "Гри престолів", коли Старкам влаштували різанину, майже знищивши всіх представників цього роду.

"Коли Революційна гвардія та армія намагалися зібрати інформацію і дати наказ відповісти, уже не залишилося жодного, хто міг би ухвалити рішення", – пишуть журналісти.

Таким чином, іранська влада була паралізована та не спромоглася на настільки ж потужну відповідь. А Ізраїль домігся свого.

До речі, Іран веде переговори зі США на тлі ізраїльських ударів.