Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Как "Игра престолов" дала подсказку Израилю

Перед Израилем стояла нетипичная и очень сложная задача – выбить Иран из равновесия и нанести ему такой урон, чтобы получить преимущество в войне.

Операцию готовили с осени 2024 года. Нужно было нейтрализовать ПВО Ирана, сократить ракетный потенциал страны и нанести удар по ядерной программе.

Было решено ликвидировать военное руководство Ирана. Израиль надеялся, что иранцы не смогут оперативно реагировать на атаку.

Так и произошло – во время удара погибло много высшего командования. Кто-то в бункере, кто-то – у себя дома.

На реализацию этого плана израильтян вдохновила "Красная свадьба" – жестокая сцена из "Игры престолов", когда Старкам устроили резню, почти уничтожив всех представителей этого рода.

"Когда Революционная гвардия и армия пытались собрать информацию и дать приказ ответить, уже не осталось ни одного, кто мог бы принять решение", – пишут журналисты.

Таким образом, иранская власть была парализована и не смогла ответить так же мощно. А Израиль добился своего.

Кстати, Иран ведет переговоры с США на фоне израильских ударов.