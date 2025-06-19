Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Як "Гра престолів" дала підказку Ізраїлю

Перед Ізраїлем стояло нетипове і дуже складне завдання – вибити Іран з рівноваги та завдати йому такої шкоди, щоб здобути перевагу у війні.

Операцію готували з осені 2024 року. Потрібно було нейтралізувати ППО Ірану, скоротити ракетний потенціал країни і завдати удару по ядерній програмі.

Було вирішено ліквідувати військове керівництво Ірану. Ізраїль сподівався, що іранці не зможуть оперативно реагувати на атаку.

Так і сталося – під час удару загинуло багато вищого командування. Хтось у бункері, хтось – у себе вдома.

На реалізацію цього плану ізраїльтян надихнуло "Червоне весілля" – жорстока сцена з "Гри престолів", коли Старкам влаштували різанину, майже знищивши всіх представників цього роду.

"Коли Революційна гвардія та армія намагалися зібрати інформацію і дати наказ відповісти, уже не залишилося жодного, хто міг би ухвалити рішення", – пишуть журналісти.

Таким чином, іранська влада була паралізована та не спромоглася на настільки ж потужну відповідь. А Ізраїль домігся свого.

До речі, Іран веде переговори зі США на тлі ізраїльських ударів.