Президент США Дональд Трамп презентував союзникам свій план закінчення війни у Газі. Він складається з 21 пункту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал Al Hadath.

Дивіться також Навіщо Британія та Канада визнали Палестинську державу, як це робила Україна та чому все так складно

Як Трамп хоче зупинити війну у Газі?

Так, мирний план Дональда Трампа передбачає негайне припинення бойових дій, звільнення заручників протягом 48 годин.

Крім цього, США вимагають роззброєння ХАМАС, тобто знищення наступальної зброї. Водночас бойовикам, які відмовляться від насильства, обіцяють амністію, а іншим – безпечний виїзд за кордон.

Тимчасове управління Газою здійснюватимуть "кваліфіковані палестинці" під міжнародним наглядом до проведення реформ Палестинської автономії. Також план Трампа передбачає і такі пункти:

Гуманітарна допомога та відновлення.

Очолювані США зусилля з відбудови інфраструктури, лікарень і житла; розподіл допомоги під контролем ООН та інших нейтральних структур.

Міжнародні сили безпеки.

Арабські та міжнародні війська забезпечуватимуть безпеку Гази, поки Ізраїль поступово відводитиме свої війська.

Обмін полоненими.

Ізраїль звільнить палестинських в’язнів після звільнення заручників.

Шлях до палестинської державності.

Майбутні переговори можуть розглядати питання створення палестинської держави.

Як світ визнає Палестину і для чого?