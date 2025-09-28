Як Трамп хоче зупинити війну в Газі: опубліковано план США
- Мирний план Трампа по Газі включає негайне припинення бойових дій, роззброєння ХАМАС і звільнення заручників протягом 48 годин.
- План передбачає тимчасове управління Газою під міжнародним наглядом, гуманітарну допомогу, міжнародні сили безпеки та можливість для палестинської державності.
Президент США Дональд Трамп презентував союзникам свій план закінчення війни у Газі. Він складається з 21 пункту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал Al Hadath.
Як Трамп хоче зупинити війну у Газі?
Так, мирний план Дональда Трампа передбачає негайне припинення бойових дій, звільнення заручників протягом 48 годин.
Крім цього, США вимагають роззброєння ХАМАС, тобто знищення наступальної зброї. Водночас бойовикам, які відмовляться від насильства, обіцяють амністію, а іншим – безпечний виїзд за кордон.
Тимчасове управління Газою здійснюватимуть "кваліфіковані палестинці" під міжнародним наглядом до проведення реформ Палестинської автономії. Також план Трампа передбачає і такі пункти:
- Гуманітарна допомога та відновлення.
Очолювані США зусилля з відбудови інфраструктури, лікарень і житла; розподіл допомоги під контролем ООН та інших нейтральних структур.
- Міжнародні сили безпеки.
Арабські та міжнародні війська забезпечуватимуть безпеку Гази, поки Ізраїль поступово відводитиме свої війська.
- Обмін полоненими.
Ізраїль звільнить палестинських в’язнів після звільнення заручників.
- Шлях до палестинської державності.
Майбутні переговори можуть розглядати питання створення палестинської держави.
Як світ визнає Палестину і для чого?
Цього тижня низка країн світу визнала Палестину як суверенну державу. Серед них Франція, Бельгія, Люксембург, Андорра, Мальта, Велика Британія, Австралія, Канада, Португалія, Сан-Марино.
Державу Палестина зараз визнають близько 150 із 193 держав-членів ООН. Тим часом проти цього виступають, зокрема, США та Ізраїль.
Лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив про намір провести до кінця 2025 року вибори до Палестинської національної ради. Такі кроки стали першими демократичними зрушеннями з 2006-го.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна чинитиме опір будь-яким ініціативам щодо визнання Палестини як окремої держави.
Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу зазначив, що причиною такого кроку стало небажання Ізраїлю зупинити геноцид палестинців у Секторі Гази. План Макрона полягає у тому, аби світ визнав Палестину, а та визнала Ізраїль, що стане містком до кінця війни.