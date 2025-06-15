Ізраїль та Іран обмінялися ударами по нафтових об'єктах: видовищні відео наслідків

Триває конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Сторони продовжують атакувати одна одну та обмінюватися погрозами. Вночі 15 червня були влучання по нафтових об'єктах обох країн.

Деталі зібрав 24 Канал.

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Які об'єкти в Ірані та Ізраїлі були під ударом уночі 15 червня

Іранське державне ЗМІ Fars News Agency заявило про атаку балістикою на Хайфу. В Ізраїлі підтвердили атаку, є відео ударів. У Хайфі горить місцевий НПЗ.

Пожежа на нафтопереробному заводі в Хайфі: дивіться відео

Іранці твердять про сотні запущених ракет по Ізраїлю.

Втім, у Тегерані теж гаряче. Внаслідок ізраїльської атаки горить нафтосховище. Ідеться про нафтобази в районі Шахрана (Shahran) на західній околиці Тегерана.

В Ірані горять нафтобази: дивіться відео

Пожежа в столиці Ірану Тегерані 14 червня – імовірний момент влучання: дивіться відео

Імовірно, удари продовжаться надалі.