Кінцева мета Ізраїлю щодо Ірану є цілком зрозумілою. І насправді тут багато що залежить саме від Сполучених Штатів.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що Ізраїль робить брудну роботу замість тої ж Європи, яка не наважилася серйозно тиснути на Іран. Тим самим займається Україна. Наша держава продовжує виснажувати Росію, поки Європа не здатна вже більш ніж 3 роки перестати купувати російський газ та нафту.

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Яка кінцева мета Ізраїлю щодо Ірану

Як наголосив Зільбер, Ізраїль упродовж багатьох років наполягає на тому, що в Ірану не має бути ядерної зброї. Дональд Трамп також дотримується цієї позиції.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу розповідає, що, яке б рішення не ухвалили у США, Ізраїль все одно зміг би розібратися з Іраном. Але це неправда.

Якби США не дали зелене світло, не прикрили на міжнародному рівні та не дали необхідної зброї для швидкої атаки, то Ізраїль би не розібрався. Також залишається головний об'єкт іранської ядерної програми у Фордо. У нас немає таких бомб, які здатні пробити такі скельні породи. Він на глибині 80-90 метрів. А США мають такі бомби,

– сказав Зільбер.

Звісно, в Ізраїлі зараз розглядають інші варіанти, якщо США відмовляться приєднатися. Але висадка десанту чи підрив зсередини – це надто складні сценарії.

На думку Зільбера, Трампу вигідно приєднатися до війни проти Ірану. Небо над Іраном зараз не таке захищене, тому американські бомбардувальники могли б швидко все зробити. Тоді Трамп запише собі перемогу у війні.

Хай говорить, що захоче. Принаймні Іран не буде ядерною країною. Я сподіваюся, що в Ірані зміниться режим. Звісно, це не вийде зробити через зовнішній тиск. Тут все залежить від іранського народу,

– зазначив Зільбер.

Звісно, якщо вдасться змінити режим, то навряд чи там одразу буде демократія. Але навіть прозахідна автократія – це чудовий розвиток подій. В регіоні одразу покращиться економічна стабільність, а терористична активність суттєво знизиться.