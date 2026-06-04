Ізраїль та Ліван домовилися про повне припинення вогню: які умови висунули країни

Представники Лівану та Ізраїлю на тристоронній зустрічі за посередництва США домовилися про повне припинення вогню. Також сторони підтвердили відсутність будь-яких ворожих намірів.

Про це повідомили в CNN.

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Що відомо про домовленість між Ліваном та Ізраїлем?

Угоду країни уклали одразу після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пригрозив завдати ударів по Лівану. Таке рішення, ймовірно, зірвало б переговори між США та Іраном.

Переговори між представниками Ізраїлю та Лівану тривали понад 9 годин. У спільній заяві країни повідомили, що домовилися відновити дипломатію з метою "досягнення всеосяжної угоди".

Ізраїль підтвердив, що його безпека та повага до його територіальної цілісності можуть бути досягнуті лише шляхом роззброєння "Хезболли" та ліквідації її інфраструктури по всьому Лівану,

– йдеться у заяві.

Також усі країни засудили напад Ірану на регіони та усі дії уряду Тегерану, які підривають стабільність на Близькому Сході. Представники США наголосили, що угода між Ліваном та Ізраїлем має бути підписана лише за посередництва Вашингтона.

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Дональд Трамп нецензурно вилаявся на Беньяміна Нетаньягу. Під час телефонної розмови президент США розлютився на прем'єр-міністра Ізраїлю через плани атакувати Ліван.

Один з американських чиновників заявив, що Трамп знав про атаки по Ізраїлю та розумів, що країна захищатиметься. Проте, за словами чиновника, президент США нібито відчув, що Нетаньягу лише загострює ситуацію.

В Axios повідомили, що це була найгірша та найнапруженіша розмова між Трампом та Нетаньягу. Ймовірно, лідера США розлютило рішення завдати ударів по Лівану через можливу загрозу зірвати мирні переговори з Іраном.