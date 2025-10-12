Терористичне угруповання ХАМАС повідомило Ізраїлю про готовність сьогодні, 12 жовтня, звільнити 20 живих ізраїльських заручників. Раніше ХАМАС обіцяв звільнити усіх заручників до 13 жовтня.

Очікується, що звільнення відбудеться опівночі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal і The Jerusalem Post.

Коли ХАМАС звільнить ізраїльських заручників?

ХАМАС надіслав повідомлення через арабських посередників. Це вперше угруповання підтвердило наявність живих ізраїльських полонених.

Ізраїль очікує, що передача заручників відбудеться до опівночі 12 жовтня, до прибуття президента США Дональда Трампа, запланованого на ранок 13 жовтня. Раніше того ж дня ХАМАС заявляв, що звільнить усіх заручників, живих і померлих, до світанку понеділка, 13 жовтня.

Повідомляється, що терористи почали збирати живих заручників для передачі представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста близько 06:00, проте точне місце передачі ще не оголошено. Представник ізраїльської Служби безпеки повідомив Maariv, що зазвичай ХАМАС за кілька днів до передавання збирає полонених в одному місці, і, ймовірно, саме це відбувалося протягом останніх 24 годин.

The Jerusalem Post додає, що Ізраїль виходить із двох основних припущень: по-перше, що всі заручники, живі та померлі, будуть передані одночасно, по-друге, що процес завершиться до дев’ятої ранку, до прибуття Трампа.

Арабські джерела також повідомляли, що ХАМАС почав збирати тіла загиблих заручників для повернення їх в Ізраїль, хоча існують побоювання, що частина тіл могла бути втрачена.

Що відомо про мирний процес між Ізраїлем і ХАМАС?