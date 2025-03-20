Литва готується до можливої війни з Росією: чи запрацює нарешті 5 стаття НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що країна готується до можливого наступу Росії на держави НАТО до 2030 року. Упродовж наступних років активно створюватимуть підрозділи, які зможуть протидіяти агресії.

На тлі цього виникають розмови про застосування 5 статті НАТО, яка передбачає, що у випадку нападу на одну з країн, він вважається нападом на кожного члена Альянсу. Як зауважив 24 Каналу громадський діяч, голова благодійного фонду “Нова дорога” Валерій Клочок, поки цю статтю не застосовували.

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Литва готується до загрози

Стаття 5 ще жодного разу не спрацювала. Тому Альянс напрацьовував різні стратегії, наприклад, під час саміту у 2022 році говорилося про потребу переходити від оборонної стратегії до превентивної. На жаль, за 3 роки війни вона так і не проявилася.

Для країн Балтії важливо зрозуміти, наскільки потужними є європейські країни, які готові долучитися до оборони свого союзника. Говорити про НАТО як про ефективну структуру, мені не доводиться. Винною в цьому є сама Європа, яка так мало коштів витрачала на свою оборону,

– зауважив Валерій Клочок.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що всі члени Європейського Союзу готові витрачати 2% ВВП на оборону. В ідеальні це становитиме 400 мільярдів євро. Для території з населення понад 400 мільйонів осіб – це дуже мало. Наприклад, США щорічно витрачають 900 мільярдів, хоча населення у них менше.

Країни Балтії дійсно стоять перед загрозою того, що можуть бути легко окуповані російськими військами, враховуючи те, що вони невеликі. Україна більша, вона виявилася непосильною для Росії. Захопити її не так легко,

– додав громадський діяч.

Окупувати Литву, зробивши коридор через Калінінградську область, не так і важко. У Кремлі такі плани виношували досить давно та навіть озвучували реальні погрози.

Литва, розуміючи такі загрози, однією з перших країн в Європі, ухвалила закон, яким ввела обов'язкову військову службу, військовий облік з 17 років. Вони закликають до цього країни ЄС, але Європа поки зволікає,

– підкреслив Клочок.

У Литві розміщена одна бригада бундесверу – армії Німеччини. Але її повне розгортання заплановане аж до 2027 року. Якщо все-таки відбудеться замороження війни в Україні, Росія може накопичити сили, щоб спробувати наступати знову. Європа до відбиття атаки поки не готова.

Зауважимо, за словами президента Литви, Росія може напасти за 4 – 5 років, тому до 2030 потрібно створити національний підрозділ, який буде повністю оснащений необхідною інфраструктурою. Він додав, що зняття санкцій з країни-агресорки, тільки пришвидшить можливий напад.