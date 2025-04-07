У Німеччині дітей готуватимуть до війни з Росією

У Німеччині реально оцінюють загрозу можливого нападу Росії на країни НАТО. Відтак, у країні хочуть дітей та студентів готувати до найгіршого сценарію – війни, а громадянам радять запасатися усіма необхідними засобами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Handelsblatt.

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У Німеччині планують серйозно готуватися до війни

Міністерство внутрішніх справ Німеччини наголосив, що загроза нападу Росії на країни НАТО цілком реальна. Відтак, він пропонує готувати молодь до потенційної війни.

У першу чергу мовиться про підготовку дітей шкільного віку. Під час цієї підготовки діти мають отримати базове розуміння про зброю, її види та призначення. Крім того, політик ХДС у сфері безпеки Родеріх Кізеветтер також пропонує запровадити тренування для школярів та студентів на випадок надзвичайних ситуацій.

До прикладу у Німеччині наводять досвід Фінляндії, де вже десятиліттями у школах дітям проводять різноманітні тренінги, як поводитися у критичних ситуаціях.

Ба більше, дорослим також радять завжди мати запас води, їжі та інших товарів першої необхідності щонайменше на 72 години. У МВС вважають, що такого найменшого запасу вистачить, щоб впоратися з тимчасовими кризовими ситуаціями.

Хоча деякі політики Німеччини вважають, що цивільна підготовка до війни та правильних дій під час стихійного лиха може наростити страх у суспільстві, проте більшість вважає, що це дозволить молоді реально оцінювати ситуацію та бути підготовленими до різних сценаріїв.

До слова, німецька розвідка вважає, що Росія може готуватися до масштабної війни проти НАТО до 2030 року та сприймає відносини із Заходом як "системний конфлікт". Крім того, у розвідці припускають, що прибалтійський регіон може першим опинитися під ударом.