Росія може бути готова до війни проти НАТО до 2030 року, – розвідка Німеччини

Росія, ймовірно, готується до масштабної війни проти НАТО. У доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини та Бундесверу мовиться, що Кремль може бути готовий до протистояння до 2030 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Які плани може мати Росія щодо війни проти НАТО

У доповіді зазначено, що Москва сприймає відносини із Заходом як "системний конфлікт" та готова застосовувати силу, щоб досягти своїх цілей. У німецькій розвідці не виключають, що до 2030 року Росія створить необхідні умови для ведення "великомасштабної війни із застосуванням звичайних озброєнь" із НАТО.

Згідно зі звітом Федеральної розвідувальної служби Німеччини, наразі три чверті російських солдатів і техніки з прикордонних регіонів із країнами Балтії залучені до війни проти України. А військово-повітряні сили та флот країни-агресорки залишаються боєздатними.

Однак після закінчення повномасштабної війни проти України, російські підрозділи можуть бути передислоковані назад до прибалтійського регіону. Також у німецькій розвідці стверджують, що Росія заповнює втрати, які зазнає на фронті, а її оборонна промисловість виробляє більше, ніж зараз необхідно.

У німецькій розвідці очікують, що до 2026 року чисельність російської армії може зрости до 1,5 мільйона осіб, а обсяг військової присутності на кордоні з НАТО – на 30 – 50%. Військові витрати Росії у 2025 році можуть досягти 120 мільярдів євро, що становить понад 6% ВВП країни. У порівнянні з 2021 роком військовий бюджет Росії збільшився практично вчетверо.

До слова, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна готується до можливого нападу Росії на країни НАТО до 2030 року. Литовська армія готується створити національний підрозділ з необхідною інфраструктурою, щоб протистояти цьому.