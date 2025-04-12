Україну можуть поділити як Берлін після Другої світової – план Келлога

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог запропонував розділити Україну на зони контролю – за аналогією з повоєнним Берліном. За його словами, Дніпро може стати новою умовною лінією розмежування між Заходом і Росією.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Times. Спецпредставник Дональда Трампа у справах України генерал Кіт Келлог запропонував радикальний сценарій миру – поділ України за аналогією з Берліном після Другої світової війни.

Читайте також Віткофф запропонував Трампу дозволити Путіну анексувати 4 області України, – Reuters

У Трампа заговорили про поділ України

Келлог вважає, що для завершення війни слід створити зони контролю – британські та французькі війська мають увійти на захід України, тоді як Росія залишиться на тимчасово окупованому сході. Між ними, за його словами, діятимуть ЗСУ та демілітаризована зона.

Це майже як Берлін після війни: російська зона, французька, британська, американська,

– пояснив Келлог.

Він уточнив, що США участі не братимуть, однак Лондон і Париж мають сформувати спільне угруповання для дій західніше Дніпра. Демілітаризована зона шириною 18 миль має пройти вздовж лінії фронту.

У розмові з журналістами Келлог фактично визнав, що Києву доведеться поступитись частиною територій. І хоч прямо про відмову не сказано, Дніпро вперше згадується як можлива лінія поділу.

Водночас Келлог підкреслив: це не капітуляція, а залучення союзників для гарантування безпеки.

Обидві сторони відступають на 15 кілометрів. Це – демілітаризована зона, за якою легко стежити. Так, будуть порушення, але контроль – простий,

– зазначив генерал.

Ще одним пунктом ймовірної угоди Келлог назвав нові вибори в Україні.

