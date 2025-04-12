Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Times. Спецпредставитель Дональда Трампа по делам Украины генерал Кит Келлог предложил радикальный сценарий мира – разделение Украины по аналогии с Берлином после Второй мировой войны.

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У Трампа заговорили о разделении Украины

Келлог считает, что для завершения войны следует создать зоны контроля – британские и французские войска должны войти на запад Украины, тогда как Россия останется на временно оккупированном востоке. Между ними, по его словам, будут действовать ВСУ и демилитаризованная зона.

Это почти как Берлин после войны: российская зона, французская, британская, американская,

– объяснил Келлог.

Он уточнил, что США участвовать не будут, однако Лондон и Париж должны сформировать совместную группировку для действий западнее Днепра. Демилитаризованная зона шириной 18 миль должна пройти вдоль линии фронта.

В разговоре с журналистами Келлог фактически признал, что Киеву придется уступить часть территорий. И хотя прямо об отказе не сказано, Днепр впервые упоминается как возможная линия разделения.

В то же время Кэллог подчеркнул: это не капитуляция, а привлечение союзников для обеспечения безопасности.

Обе стороны отступают на 15 километров. Это – демилитаризованная зона, за которой легко следить. Да, будут нарушения, но контроль – простой,

– отметил генерал.