Келлог порівняв Зеленського з Авраамом Лінкольном під час ефіру

Після питання щодо війни Росії з Україною Келлог пояснив, чому лідери країн повинні вивчати історію. Він порівняв початок повномасштабного вторгнення росіян із початком Громадянської війни в США.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога під час етеру Brussels Forum.

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Що Кіт Келлог сказав про важливість історії

Спецпредставник Трампа підкреслив, що на війну Росії з Україною треба дивитися ширше.

Якщо хочеш бути ефективним лідером – треба вивчати історію і розуміти, як вона вплинула на сучасні проблеми,

– заявив Келлог.

Він порівняв початок російсько-української війни з початком Громадянської війни в США, коли лідером країни був Авраам Лінкольн. Кіт Келлог наголосив на неготовності американського лідера до війни.

"Тому я кажу про важливість підготовки до катастрофічних подій, знаючи, коли вони настануть", – зазначив спецпредставник Трампа. Він додав, що люди мають замислитися про довгострокові наслідки російсько-української для Європи.