"Успіх на боці України": у НАТО оцінили ситуацію на фронті та загрози для Альянсу

У НАТО вважають, що цього літа стратегічна ситуація у війні починає зміщуватися на користь України. В Альянсі також наголошують, що Росія не демонструє значних успіхів на фронті, а удари ЗСУ по логістиці та військовій інфраструктурі дедалі більше ускладнюють становище окупантів.

Про це старший посадовець НАТО повідомив 24 Каналу на умовах анонімності.

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Ситуація на фронті

Розвідка НАТО вважає, що Росія наразі не здатна здійснювати масштабні наступальні операції та не досягає стратегічних проривів на полі бою. Основними напрямками активності окупантів залишаються райони Покровська, Добропілля та Костянтинівки. Водночас у Запорізькій області російські спроби інфільтрації не мають успіху, а українські сили провели там успішні контрнаступальні дії.

У НАТО наголошують, що далекобійні удари ЗСУ серйозно шкодять російській логістиці. Особливо це стосується маршрутів постачання між Росією та окупованими територіями, зокрема траси М-14.

Крім того, в Альянсі наголошують, що відключення терміналів Starlink дійсно вдарило по російських військах та їх здатності координуватися.

Росія не досягла значних територіальних здобутків в Україні цього року. Зі стратегічної точки зору – це не прогрес,

– зазначають в Альянсі.

Українська армія та ППО

Посадовець НАТО відзначив покращення системи управління та командування в Збройних Силах України. Також українські військові стали ефективніше протидіяти російській тактиці інфільтрації, активно використовуючи сучасні технології та безпілотники.

Окремо в НАТО високо оцінили українську протиповітряну оборону та заявили, що вона є найкращою у світі. За даними Альянсу, українські сили в середньому збивають понад 80% засобів повітряного нападу, ефективно використовуючи наявні ресурси та ракети-перехоплювачі.

Головною ціллю для окупантів залишається українська столиця, тому росіяни продовжують навантажувати ППО великою кількість безпілотників та різноманітних ракет.

Втрати Росії та удари по тилу

За оцінками НАТО, загальні втрати російської армії становлять від 1,2 до 1,3 мільйона осіб. Щомісяця Росія втрачає на фронті від 30 до 35 тисяч військових. Попри це, Кремль продовжує поповнювати війська шляхом вербування ув'язнених, іноземців та найманців з африканських країн.

Посадовець НАТО також повідомив, що лише у травні Україна застосувала близько 10 тисяч дронів по території Росії. За оцінками НАТО, вже близько 20% російських нафтопереробних потужностей були виведені з ладу, а в окупованому Криму спостерігаються проблеми з паливом.

Стан російської економіки

У НАТО вважають, що війна дедалі сильніше впливає на російське суспільство та еліти. Невдоволення викликають економічні труднощі, обмеження доступу до інтернету та атаки по території Росії, які раніше майже не зачіпали великі міста.

За словами посадовця, частина російських еліт починає ставити під сумнів доцільність продовження війни та покладає відповідальність за її наслідки особисто на російського диктатора Володимира Путіна.

Безпека НАТО

Посадовець наголосив, що обмін розвідувальними даними між США та європейськими союзниками залишається стабільним, а країни НАТО продовжують нарощувати оборонні витрати.

Також в Альянсі заявили, що не бачать підтверджень розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. Проте НАТО продовжує уважно стежити за діями Росії у космосі, розвитком її супутникових програм та можливими загрозами для західної інфраструктури.

Не менш важливою темою, якій приділяють увагу, є російські безпілотники. Дрони іноді залітають у повітряний простір країн Організації Північноатлантичного договору через те, що під час війни в Україні глушиться GPS і збиваються сигнали. Нещодавно НАТО збило кілька таких дронів і готове робити це й надалі. Альянс заявляє, що повністю налаштований захищати свій повітряний простір.

У НАТО підкреслили, що всі союзники залишаються відданими принципу колективної оборони та виконанню 5-ї статті Північноатлантичного договору у разі будь-якої агресії проти країн Альянсу.

Росія не має спроможностей та військ поза межами України, які можуть становити загрозу НАТО. Якщо Путін вирішить протестувати 5-ту статтю НАТО, він зіткнеться із відповіддю з боку Альянсу,

– наголосив посадовець.

Переговори та прогнози

У НАТО прогнозують, що війна триватиме щонайменше наступні шість місяців. Очікується збереження відносно стабільної лінії фронту та продовження далекобійних ударів з обох сторін.

В Альянсі не бачать ознак готовності Кремля до завершення війни та зазначають, що Росія не змінила своїх переговорних вимог. Проте там переконані, що подальший економічний і політичний тиск може змусити Москву шукати вихід із конфлікту.

У НАТО вважають, що президент США Дональд Трамп допоміг зрушити переговорний процес щодо України з мертвої точки. Посадовець Альянсу наголошує, що саме він став ключовим ініціатором переговорів і домігся того, щоб Росія брала в них участь. У НАТО також позитивно оцінюють намір Трампа приділити більше уваги українському питанню після завершення переговорів щодо Ірану, вважаючи це важливим кроком для наближення завершення війни.

Старший посадовець НАТО наголосив 24 Каналу, що війна в Україні – це не тільки боротьба на виснаження, а й технологічне протистояння. Кожна сторона швидко реагує на нові розробки іншої та шукає способи їм протидіяти. У такій війні перевагу має той, хто швидше змінюється й адаптується. Україна, за оцінками, і надалі буде активно впроваджувати нові технології та вдосконалювати свої підходи.