Об этом высокопоставленный представитель НАТО сообщил 24 Каналу на условиях анонимности.

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Ситуация на фронте

Разведка НАТО считает, что Россия в настоящее время не способна проводить масштабные наступательные операции и не добивается стратегических прорывов на поле боя. Основными направлениями активности оккупантов остаются районы Покровска, Доброполья и Константиновки. В то же время в Запорожской области российские попытки инфильтрации не увенчались успехом, а украинские силы провели там успешные контрнаступательные действия.

В НАТО отмечают, что удары ВСУ на большие расстояния наносят серьезный ущерб российской логистике. Особенно это касается маршрутов снабжения между Россией и оккупированными территориями, в частности трассы М-14.

Кроме того, в Альянсе отмечают, что отключение терминалов Starlink действительно нанесло удар по российским войскам и их способности координироваться.

Россия не добилась значительных территориальных успехов в Украине в этом году. Со стратегической точки зрения — это не прогресс,

– отмечают в Альянсе.

Украинская армия и ПВО

Представитель НАТО отметил улучшение системы управления и командования в Вооруженных силах Украины. Также украинские военные стали эффективнее противодействовать российской тактике инфильтрации, активно используя современные технологии и беспилотники.

Отдельно в НАТО высоко оценили украинскую противовоздушную оборону и заявили, что она является лучшей в мире. По данным Альянса, украинские силы в среднем сбивают более 80% средств воздушного нападения, эффективно используя имеющиеся ресурсы и ракеты-перехватчики.

Главной целью для оккупантов остается украинская столица, поэтому россияне продолжают атаковать ПВО большим количеством беспилотников и различных ракет.

Потери России и удары по тылу

По оценкам НАТО, общие потери российской армии составляют от 1,2 до 1,3 миллиона человек. Ежемесячно Россия теряет на фронте от 30 до 35 тысяч военных. Несмотря на это, Кремль продолжает пополнять войска путем вербовки заключённых, иностранцев и наёмников из африканских стран.

Представитель НАТО также сообщил, что только в мае Украина задействовала около 10 тысяч дронов на территории России. По оценкам НАТО, уже около 20% российских нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя, а в оккупированном Крыму наблюдаются проблемы с топливом.

Состояние российской экономики

В НАТО считают, что война все сильнее влияет на российское общество и элиты. Недовольство вызывают экономические трудности, ограничения доступа к интернету и атаки на территории России, которые ранее почти не затрагивали крупные города.

По словам чиновника, часть российских элит начинает ставить под сомнение целесообразность продолжения войны и возлагает ответственность за ее последствия лично на российского диктатора Владимира Путина.

Безопасность НАТО

Чиновник подчеркнул, что обмен разведывательными данными между США и европейскими союзниками остается стабильным, а страны НАТО продолжают наращивать оборонные расходы.

Также в Альянсе заявили, что не видят подтверждений размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. Однако НАТО продолжает внимательно следить за действиями России в космосе, развитием её спутниковых программ и возможными угрозами для западной инфраструктуры.

Не менее важной темой, которой уделяют внимание, являются российские беспилотники. Дроны иногда залетают в воздушное пространство стран Организации Североатлантического договора из-за того, что во время войны в Украине глушится GPS и сбиваются сигналы. Недавно НАТО сбило несколько таких дронов и готово продолжать это делать. Альянс заявляет, что полностью настроен защищать свое воздушное пространство.

В НАТО подчеркнули, что все союзники остаются приверженными принципу коллективной обороны и выполнению 5-й статьи Североатлантического договора в случае любой агрессии против стран Альянса.

Россия не располагает силами и средствами за пределами Украины, которые могли бы представлять угрозу для НАТО. Если Путин решит проверить 5-ю статью НАТО, он столкнется с ответом со стороны НАТО,

– подчеркнул чиновник.

Переговоры и прогнозы

В НАТО прогнозируют, что война продлится как минимум следующие шесть месяцев. Ожидается сохранение относительно стабильной линии фронта и продолжение дальнобойных ударов с обеих сторон.

В Альянсе не видят признаков готовности Кремля к завершению войны и отмечают, что Россия не изменила своих переговорных требований. Однако там убеждены, что дальнейшее экономическое и политическое давление может заставить Москву искать выход из конфликта.

В НАТО считают, что президент США Дональд Трамп помог сдвинуть переговорный процесс по Украине с мертвой точки. Представитель Альянса подчеркивает, что именно он стал ключевым инициатором переговоров и добился того, чтобы Россия принимала в них участие. В НАТО также положительно оценивают намерение Трампа уделить больше внимания украинскому вопросу после завершения переговоров по Ирану, считая это важным шагом на пути к завершению войны.

Высокопоставленный представитель НАТО подчеркнул в эфире 24 Канала, что война в Украине — это не только борьба на изнурение, но и технологическое противостояние. Каждая сторона быстро реагирует на новые разработки другой и ищет способы им противодействовать. В такой войне преимущество имеет тот, кто быстрее меняется и адаптируется. Украина, по оценкам, и в дальнейшем будет активно внедрять новые технологии и совершенствовать свои подходы.