Міністр оборони США Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн вперше з тих пір, як адміністрація Трампа розпочала війну проти Ірану, зіткнуться з допитом законодавців. За інформацією ЗМІ, демократи критикуватимуть дорогий конфлікт, який триває без схвалення Конгресу.

Про очікування від розмови, яка може вплинути на хід конфлікту, розповідають в AP.

Що відомо про зустріч Гегсета з Конгресом?

У середу, 29 квітня, пройде слухання перед Комітетом з питань збройних сил Палати представників. Зустріч відбудеться на тлі пропозиції адміністрації Трампа щодо бюджету на 2027 рік, в якому планують збільшить витрати на оборону до рекордних 1,5 трильйона доларів.

Міністр оборони США Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн вперше з початку війни в Ірані, яка розпочалась 28 лютого, звітуватимуть перед законотворцями. Кейн, ймовірно, наголосить на необхідності збільшення:

кількості безпілотників;

систем протиракетної оборони;

військових кораблів.

Нагадаємо, що з моменту початку війни США та Ізраїлю проти Ірану демократи Палати представників і Сенату не змогли прийняти резолюцій, які хотіли. У них конгресмени вимагали б від президента Дональда Трампа припинити конфлікт, поки Конгрес не санкціонує подальші дії.

Зверніть увагу! Американський професор Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що економічні труднощі існували ще до іранської війни, і конфлікт лише погіршив ситуацію. Навіть прихильники Трампа бачать, що він не просто порушив обіцянку не розпочинати нових війн, а повністю все зіпсував. Якщо він не вийде з цієї ситуації найближчими тижнями, попереду лише 2 варіанти, і вони обидва погані: безрезультатна війна або публічна капітуляція, яка виглядатиме як слабкість.

Які очікування від зустрічі в Конгресі?

Гегсет уникнув публічних запитань законодавців про війну, натомість разом з Кейном проводив телевізійні брифінги в Пентагоні. Там міністр оборони відповідав на запитання консервативних журналістів, посилаючись на біблійні, а інколи ні, уривки для критики ЗМІ. AP вважають, що під час слухання, він зіткнеться з зовсім іншою атмосферою. Питання законодавців, ймовірно, вийдуть за рамки бюджету. Можливо навіть підніматиметься питання про звільнення Гегсета з посади. Демократи сумніваються в ефективності Трампа та його адміністрації бути ефективними під час війни.

Республіканці зберігають віру в керівництво Трампа під час війни. Їхні аргументи – загроза ядерної програми Ірану, потенціал для відновлення переговорів та високі ставки виходу з війни. Проте деякі політики від Республіканської партії прагнуть, щоб конфлікт закінчився через осінні довибори, на яких вони можуть втратити голоси, якщо війна затягнеться. Закриття Іраном Ормузької протоки, яке призвело до стрімкого зростання цін на паливо, створює додаткові проблеми для республіканців напередодні проміжних виборів

Демократи, ймовірно, питатимуть про величезне скорочення боєприпасів США. Деякі законодавці також можуть поставити питання, наскільки військові готові збивати зграї іранських безпілотників, частина з яких вбили або поранили американських військових. Вони сумніваються в ефективності Трапма та його адміністрації бути ефективними під час війни.

Які останні новини про Піта Гегсета?

Нещодавно міністр оборони Гегсет та міністр армії США Дрісколл публічно посварилися. Одним з каменів спотикання стали переговори щодо України.