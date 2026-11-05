Венс радив Трампу домовлятись з Іраном, – ЗМІ

Війна з Іраном стала однією з головних причин розгромної поразки республіканців на проміжних виборах. Президент США має визначитися між компромісною угодою з Тегераном або поверненням до бомбардувань.

Про це повідомляє видання Axios.

Що відомо про суперечки між республіканцями?

У Білому домі тривають гострі суперечки щодо подальшої стратегії, оскільки всі наявні сценарії несуть серйозні ризики. Повернення до повномасштабних бомбардувань загрожує новим стрибком цін на пальне та невдоволенням виборців, переговори можуть зірватися через непоступливість Тегерана, а затягування блокади триватиме місяцями.

Дональд Трамп визнав, що війна в Ірані коштувала республіканцям втрати Сенату на проміжних виборах. Віцепрезидент Венс відкрито назвав воєнну кампанію на Близькому Сході головною причиною провалу республіканців під час голосування.

Причина нашої поразки – війна. Сам президент сказав це вчора ввечері. Якщо ви хочете стверджувати, що це було того варте, що втрата Сенату на наступні шість років була того варта, тоді робіть це. Але всі знають, чому ми програли,

– написав Венс.

Він також назвав відносини Сполучених Штатів з Ізраїлем відчутним політичним тягарем для Республіканської партії. За даними обізнаних джерел, останніми місяцями віцепрезидент очолював групу посадовців, які наполягали на якнайшвидшому укладенні угоди з Іраном, та в приватних розмовах критикував прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Президент Трамп у розмові з журналістами погодився з висновками віцепрезидента щодо впливу війни на зростання цін на пальне, проте запевнив, що вчинив би так само знову через загрозу появи в Тегерана ядерної зброї.

У нас не було вибору. Не можна дозволити Ірану отримати ядерну зброю,

– наголосив очільник Білого дому.

Він додав, що завершить конфлікт у будь-який момент, щойно забажає. Водночас політик зазначив, що операцію треба довести до кінця правильно.

Чи можуть відновитись бойові дії?

Американські військові вже завершують підготовку до можливого відновлення масштабних бойових дій і стягують додаткові сили в регіон. Водночас посередники з Катару намагаються погодити проєкт мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном, щоб відвернути ескалацію.

В Ірані результати американських проміжних виборів сприйняли як власний тріумф.

Іранська нація завдала Трампу стратегічної поразки на полі бою та в Ормузі – і політичної поразки у Вашингтоні. Тим часом американці застрягли з рахунками за його війну. Будь-хто, хто повстане проти Ірану, заплатить ціну - від поля бою до власного порогу,

– написав секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї.

Аналітики та дипломати остерігаються, що така демонстративна зверхність Тегерана підштовхне Білий дім до негайного відновлення бойових дій. Заступник програмного директора з питань Близького Сходу та Північної Африки Міжнародної кризової групи Алі Ваез зазначив, що Іран ризикує переоцінити політичну слабкість американського лідера та проґавити шанс на компроміс.

Нагадаємо, видання Axios писало, що Трамп обирає у війні в Ірані між трьома варіантами. Джей Ді Венс та спецпосланець Стів Віткофф радили укласти угоду. Вони стверджували, що відновлення бойових дій не змінить ситуацію на краще.

Міністр оборони Піт Гегсет, який може втратити посаду, разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу виступали за відновлення ударів. Вони наголошували на тому, що Тегерану не можна довіряти.

Водночас міністр фінансів Скотт Бесент та держсекретар Марко Рубіо радили продовжувати чинити економічний тиск на Ізраїль. Вони вважають, що таким чином можна примусити Тегеран піти на вигідну угоду.