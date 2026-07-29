Нове загострення на Близькому Сході: Іран вдарив по американських базах, США вдарили у відповідь

У ніч на 29 липня іранські війська атакували американські бази у Йорданії. У відповідь США та Саудівська Аравія вдарили по підтримуваних Іраном ополченцях в Іраку.

Про це повідомляє CNN.

Нове загострення між Іраном та США

Центральне командування США повідомило, що КВІР близько 01:27 29 липня випустили кілька балістичних ракет у напрямку американських баз у Йорданії, "намагаючись здійснити раптовий напад на американські війська, дислоковані на Близькому Сході". У CENTCOM додали, що всі цілі були успішно перехоплені.

У ЗМІ наголошують, що це перша атака від 24 липня, коли Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по Ірану, щоб "дати шанс переговорам".

Ця атака загрожує зірвати тендітну паузу в обміні ударами і може змусити Трампа вирішити відновити бойові дії,

– пише Axios.

ЗВже о 03:21 Центральне командування США повідомило, що спільно зі Збройними силами Саудівської Аравії завдали високоточних ударів в Іраку по пов'язаних з Іраном терористах. Військові атакували КВІР, який наказав атакувати американські війська та енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

Винищувачі США та Саудівської Аравії завдали ударів по численних об'єктах логістики та зброї терористів на сході Іраку у відповідь на понад 30 авіаударів безпілотників, здійснених Корпусом вартових ісламської революції, за останні 72 години,

– повідомили у CENTCOM.

Раніше президент США наказав припинити удари по Ірану. Трамп заявив, що може продовжити удари або загострити їх, в тому числі "ліквідуючи все", що має Іран. Але вважає "розумнішою стратегією" – укладання угоди з Тегераном.