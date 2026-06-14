"Це не станеться зараз": в Ірані спростували заяву Трампа про підписання мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що угоду з Іраном планують підписати в неділю, 14 червня, у день його 80-річчя. Проте в Тегерані заперечили ці плани.

Про це повідомили в Reuters.

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Що в Ірані розповіли про підписання мирної угоди?

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що підписання мирної угоди із США "не станеться 14 червня", але зазначив, що домовленості можуть узгодити "найближчими днями".

Іранські ЗМІ повідомляли, що Тегеран поки не прийняв остаточного рішення щодо рамкової угоди. Наразі на експертному та політичному рівнях продовжуються обговорення про усі деталі.

Один з іранських чиновників повідомив, що проєкт мирної угоди передбачає можливість розбавлення збагаченого урану безпосередньо на території Тегерану. За його словами, це одна з ключових умов, які зараз розглядаються в межах домовленостей.

Також в Ірані пройшли сильні мітинги, на яких прихильники "жорсткої лінії", які виступають проти підписання рамкової угоди із США, голосно висловлювали своє невдоволення.

У виданні зазначили, що за угодою США мають почати вивільняти мільярди доларів заморожених іранських активів та скасувати санкції на експорт нафти в обмін на відкриття Тегераном Ормузької протоки.

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США та Іран можуть найближчим часом підписати меморандум про взаєморозуміння, який стане основою для подальших переговорів щодо іранської ядерної програми та продовження режиму припинення вогню. Водночас майбутня угода викликає серйозне занепокоєння в Ізраїлі, де вважають, що документ не враховує їхніх ключових безпекових інтересів.

У Bloomberg зазначили, що Іран міг скористатися 8-тижневим перемир'ям для поповнення значної частини ракетного арсеналу. До того ж Тегеран, ймовірно, додав до нього нову російську зброю.

Розвідка оцінювала, що у березні Іран мав доступ приблизно до 60% свого довоєнного арсеналу. При такому розкладі країна ризикувала втратити можливості далекобійного удару.