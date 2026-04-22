Трампа знову "попросили" припинити вогонь в Ірані й він погодився

Президент США Дональд Трамп заявив про продовження режиму припинення вогню з Іраном. За його словами, рішення ухвалили на прохання лідерів Пакистану для надання часу Тегерану сформувати переговорну позицію.

Водночас США не знімають блокаду та залишаються у повній бойовій готовності. Про це пише Clash Report.

Яку заяву зробив Трамп?

Президент США повідомив, що погодився не відновлювати бойові дії проти Ірану після звернення пакистанських лідерів – фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа. За словами Трампа, це рішення має дати можливість іранській стороні узгодити спільну позицію для подальших переговорів.

Американський лідер також наголосив, що Іран наразі перебуває у складній внутрішній ситуації та "серйозно розколотий", що ускладнює формування єдиної переговорної позиції.

Попри продовження перемир’я, Вашингтон не відмовляється від тиску на Тегеран. Зокрема, США продовжують морську блокаду, яка залишається ключовим інструментом впливу.

"Я розпорядився, щоб наші збройні сили продовжували блокаду і, в усіх інших аспектах, залишалися готовими та спроможними, і відповідно продовжили припинення вогню доти, доки їхня пропозиція не буде представлена і переговори не будуть завершені тим чи іншим чином", – підкреслив Трамп.

Водночас саме зняття блокади є головною умовою Іран для повернення до переговорів, що створює додаткову напругу у процесі.

Наразі Іран офіційно не прокоментував заяву Трампа про продовження перемир’я. За інформацією іранських медіа, позицію Тегерана буде оголошено пізніше.

