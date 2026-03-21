Трамп вимагає від країн Перської затоки 5 трильйонів доларів на війну з Іраном, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп висунув фінансові вимоги до країн Перської затоки. Він просить тих заплатити, якщо вони хочуть продовження війни з Іраном або миру.

Про це повідомляє видання Nabd, посилаючись на слова оманського журналіста Салема Аль-Джахурі.

Які вимоги Трамп висуває перед союзниками?

Як пишуть медіа, державам Ради співробітництва арабських країн Перської затоки запропонували два варіанти:

у разі продовження бойових дій – внесок у 5 трильйонів доларів;

за припинення війни – 2,5 трильйона доларів.

Того ж дня Трамп наголосив, що Вашингтон не ставить за мету зміну влади в Ірані. За його словами, США діють у координації з партнерами, прагнучи досягти безпекових результатів без затягування конфлікту.

Він також заявив, що удари, завдані американськими та ізраїльськими силами, суттєво послабили іранську інфраструктуру, і її відновлення стане складним і тривалим процесом.

