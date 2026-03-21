Трамп вимагає від країн Перської затоки 5 трильйонів доларів на війну з Іраном, – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп висунув фінансові вимоги до країн Перської затоки. Він просить тих заплатити, якщо вони хочуть продовження війни з Іраном або миру.
Про це повідомляє видання Nabd, посилаючись на слова оманського журналіста Салема Аль-Джахурі.
Які вимоги Трамп висуває перед союзниками?
Як пишуть медіа, державам Ради співробітництва арабських країн Перської затоки запропонували два варіанти:
- у разі продовження бойових дій – внесок у 5 трильйонів доларів;
- за припинення війни – 2,5 трильйона доларів.
Того ж дня Трамп наголосив, що Вашингтон не ставить за мету зміну влади в Ірані. За його словами, США діють у координації з партнерами, прагнучи досягти безпекових результатів без затягування конфлікту.
Він також заявив, що удари, завдані американськими та ізраїльськими силами, суттєво послабили іранську інфраструктуру, і її відновлення стане складним і тривалим процесом.
Трамп задумався про згортання операції на Близькому Сході
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість згортання військових операцій на Близькому Сході, зазначивши, що США близькі до досягнення цілей у війні.
Окремо він підкреслив необхідність захисту союзників США в регіоні, зокрема Ізраїлю, Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Кувейту.
Також Трамп зазначив, що контроль за Ормузькою протокою має здійснюватися країнами, які нею користуються.