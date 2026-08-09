Трамп готувався оголосити перемогу над Іраном, але завадив Тегеран, – WSJ

Президент США Дональд Трамп упродовж кількох тижнів готувався оголосити перемогу над Іраном. На заваді стали жорсткіші умови Тегерану щодо Ормузької протоки.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Що обірвало заяву Трампа?

Американські посадовці заявили виданню, що Дональд Трамп у приватних розмовах з найближчими помічниками також допускав можливість відмови від ядерної угоди. Однак досягти домовленостей стало складніше, бо Тегеран висунув найвищі умови для відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Представник Білого дому заявив, що США вже досягли всіх поставлених військових цілей щодо Ірану. Водночас Трамп зараз зосереджений на забезпеченні безперешкодного транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку. Він залишає військові варіанти на столі, на випадок якщо Іран й надалі битиме по суднах.

За словами співрозмовників видання, останнім часом американський лідер припускав що Іран навряд чи зможе відновити свою ядерну діяльність поки він буде президентом. На це нібито вплинуло знищення американцями трьох основних ядерних об'єктів Ірану у 2025 році.

Водночас, на думку Трампа, американська розвідка може виявити спроби Тегерана відновити знищенні об'єкти або таємно створити ядерну зброю. Загроза нових ударів США тут може стати довгостроковим стримувальним фактором, переконаний він.

За умови контролю над ядерною програмою Ірану та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, Трамп, найімовірніше, погодиться продовжити чинне перемир'я на невизначений термін. А якщо Тегеран повністю відкриє протоку, то Сполучені Штати можуть скасувати військову блокаду іранських портів.

Раніше медіа писали, що США можуть зайти у глухий кут у війні з Іраном, якщо продовжать військову ескалацію. Головний генерал Ден Кейн закликає адміністрацію Трампа шукати шлях до завершення конфлікту.