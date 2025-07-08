Ці намальовані кордони ні до чого, – батько Маска хоче відвідати окуповані території України

Батько мільярдера Ілона Маска – Еррол Маск – заявив, що хоче відвідати тимчасово окуповані українські території. Південноафриканський бізнесмен також порадив сину поїхати в Росію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Еррол Маск хоче відвідати окуповані Росією українські території

Батько Ілона Маска, який раніше відвідав Москву, заявив, що порадив би те саме зробити своєму сину.

Не думаю, що він був у Росії, але я б рекомендував йому приїхати туди. Я був у Москві. Дивовижне місце,

– сказав він.

Окрім того, Еррол Маск висловив бажання відвідати території України, які окупувала Росія.

"Так, я хотів би подивитися на ті частини Росії, які возз’єдналися з нею (мовиться про тимчасово окуповані українські території – 24 Канал). Оці штучні кордони, які були намальовані, ні до чого", – сказав південноафриканський бізнесмен.

До слова, Еррол Маск відвідав Москву на початку червня 2025 року. Бізнесмен полетів на "Форум майбутнього 2050", який організував російський ідеолог Олександр Дугін. Батько Ілона Маска назвав росіян "одними з найрозумніших у світі".

Окрім того, Маск-старший підкреслив, що його родина захоплюється Володимиром Путіним як "сильним лідером". А Москва, за його словами, може дорівнятися до Давнього Риму та є столицею світу, чи не найкращим містом.