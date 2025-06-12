Глава Пентагону ухилився від відповіді на питання, чи зупиниться Путін на Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет не зміг чітко відповісти, чи зупиниться Владімір Путін на Україні у разі перемоги у війні. Глава Пентагону відповів коротким "Побачимо".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Чи зупиниться Путін на Україні

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем поставив запитання голові Об’єднаного комітету начальників штабів генералу Дену Разіну Кейну: чи Путін "зупиниться на Україні".

Я так не думаю,

– відповів Кейн.

Грем задав те саме запитання й Гегсету, але глава Пентагону ухилився від прямої відповіді, обмежившись фразою: "Побачимо".

На це сенатор зауважив, що відповідь є очевидною.

"Це ще невідомо. Путін каже всім навколо, що він хоче зробити", – наголосив Грем.

Він також звернув увагу на те, що обсяги боєприпасів, які накопичує Росія, значно перевищують потреби лише для війни проти України.

"Мені подобається те, що ти робиш. Я просто думаю, що нам потрібно зробити це правильно", – звернувся сенатор до Гегсета.

Гегсет визнав, що Росія – агресор у війні проти України

Independent пише, що під час слухань у підкомітеті Сенату з питань оборонних асигнувань, де Гегсет представляв проєкт фінансування Пентагону на 2026 рік, сенатор від Кентуккі Мітч Макконнелл поставив йому пряме запитання – про те, хто є "агресором", а хто "жертвою" у конфлікті,

Попри те, що раніше Гегсет ухилявся від подібних питань, цього разу він визнав: "Росія є агресором".

Однак назвати Україну "жертвою" війни міністр відмовився. Натомість він зазначив, що Сполучені Штати зацікавлені у завершенні війни, не уточнюючи, за яких обставин.

"Як ми вже неодноразово заявляли, цей президент прагне миру в цьому конфлікті. В кінцевому рахунку, мир відповідає нашим національним інтересам, і ми вважаємо, що інтересам обох сторін, навіть якщо такий результат не буде бажаним для багатьох у цій залі та багатьох у нашій країні", – заявив Гегсет.