Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Смотрите также США уменьшат бюджет для поставок вооружений в Украину в 2026 году, – глава Пентагона

Остановится ли Путин на Украине

Сенатор-республиканец Линдси Грэм задал вопрос председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Разину Кейну: "остановится ли Путин на Украине".

Я так не думаю,

– ответил Кейн.

Грэм задал тот же вопрос и Гегсету, но глава Пентагона уклонился от прямого ответа, ограничившись фразой: "Посмотрим".

На это сенатор заметил, что ответ очевиден.

"Это еще неизвестно. Путин говорит всем вокруг, что он хочет сделать", – подчеркнул Грэм.

Он также обратил внимание на то, что объемы боеприпасов, которые накапливает Россия, значительно превышают потребности только для войны против Украины.

"Мне нравится то, что ты делаешь. Я просто думаю, что нам нужно сделать это правильно", – обратился сенатор к Гегсету.

Гегсет признал, что Россия – агрессор в войне против Украины

Independent пишет, что во время слушаний в подкомитете Сената по вопросам оборонных ассигнований, где Гегсет представлял проект финансирования Пентагона на 2026 год, сенатор от Кентукки Митч Макконнелл задал ему прямой вопрос – о том, кто является "агрессором", а кто "жертвой" в конфликте,

Несмотря на то, что ранее Гегсет уклонялся от подобных вопросов, этот раз он признал: "Россия является агрессором".

Однако назвать Украину "жертвой" войны министр отказался. Вместо этого он отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в завершении войны, не уточняя, при каких обстоятельствах.

"Как мы уже неоднократно заявляли, этот президент стремится к миру в этом конфликте. В конечном счете, мир отвечает нашим национальным интересам, и мы считаем, что интересам обеих сторон, даже если такой результат не будет желательным для многих в этом зале и многих в нашей стране", – заявил Гегсет.