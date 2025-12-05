"Зрештою ми досягнемо цього": Трамп зробив заяву щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що зрештою війну в Україні вдасться врегулювати. За його словами, Штати наполегливо працюють над цим.

Таку заяву американський лідер зробив на святковій церемонії вмикання вогнів на різдвяній ялинці у Вашингтоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Що сказав Трамп про війну в Україні?

Президент США вкотре зауважив, що Штати вже багато разів врегульовували світові конфлікти та війни. Саме тому він вважає, що війну в Україні теж вдасться завершити.

І ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив – таких рівнів може бути до восьми. Ми шукаємо ще один варіант врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо, і я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього,

– заявив Трамп.

Він також наголосив, що в Україні на війні вмирають тисячі та десятки тисяч солдатів, і це необхідно терміново зупинити. Наразі Сполучені Штати наполегливо працюють над цим питанням.

Яке ставлення Трампа до війни в Україні?