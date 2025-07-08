Президент Чехії сказав, хто зараз перемагає у війні

Президент Чехії Петр Павел не згоден з твердженням ворога, що Росія зараз "перемагає у війні" проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю президента Чехії для BBC.

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Павел про війну в Україні

Чеського лідера запитали його оцінку як генерала щодо тверджень Росії, що вона зараз виграє на полі бою.

На російське твердження я сказав би, що перемога має інший вигляд. Росія має кілька тактичних успіхів. Їм вдалося заволодіти деякими частинами української території, але їхнє просування вартує великих жертв і втрат. Я думаю, це дуже, дуже висока ціна за захоплення земель,

– відповів президент Чехії.

Він зазначив, що поки українські воїни успішно тримають оборону, зокрема на складних ділянках, і при цьому завдають російським військам величезних втрат.

"Якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх. Ось чому ми намагаємося... З одного боку, підтримувати Україну у війні, демонструвати Росії, що на полі бою немає перемоги, і водночас чинити максимальний тиск – дипломатичний, політичний, економічний, фінансовий – на Росію, щоб вона зрозуміла, що рішення можна знайти лише за столом переговорів, а не на полі бою", – зазначив Петр Павел.