Путін опинився перед складним вибором через війну в Україні, – глава розвідки Естонії

Російський диктатор Володимир Путін має обмежені варіанти дій на війні в Україні через нездатність його військ досягти значних результатів на фронті. До того ж російські ресурси поступово виснажуються санкціями.

Про це у розмові з Reuters заявив керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

Перед яким вибором постав Путін?

Каупо Розін розповів, що російські втрати не можуть покрити завдяки мобілізації на п'ятому році повномасштабної війни. За його словами, загальна мобілізація в Росії буде вкрай непопулярною та потенційно підірве стабільність у країні.

Усі ці фактори разом створюють ситуацію, коли деякі люди в Росії, зокрема на вищих рівнях, розуміють, що у них є велика проблема. Важко сказати, що Путін думає з цього приводу, але я думаю, що всі ці фактори починають впливати на його рішення,

– припустив розвідник.

Розін назвав санкції проти фінансового сектору Росії головною причиною "такої поганої" фінансової ситуації в Росії. А обмеження щодо експорту російської нафти також впливають на доходи агресора.

"Гадаю, зараз їм доводиться робити дуже складний вибір. Важко передбачити, яке рішення вони ухвалять у нинішній ситуації", – додав головний розвідник на східному фланзі НАТО.

Зазначається, що Естонія є одним з прихильників України у Альянсі та Євросоюзі. Країна наполягає та закликає своїх союзників посилити тиск на Кремль, а також продовжити санкції.

Розін вважає, що Росія не змінить свої цілі у війні проти України, поки нею керує Путін. Крім того, за даними розвідки, після завершення бойових дій Москва захоче розширити свою військову присутність вздовж рубежів НАТО та домогтися "військового домінування… від Арктики до Чорного моря".

Нещодавні удари по російській економіці

17 травня російська Москва та область опинилися під наймасовішою атакою дронів Сил оборони України. Серед атакованих об'єктів були Московський НПЗ, нафтобаза "Солнечногорская" та кілька підприємств мікроелектроніки. А російське Міноборони заявляло про збиття нібито 556 українських безпілотників.

Проте після цих ударів росЗМІ вирішили применшити її наслідки. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що насправді для Кремля характер атаки свідчив про те, що українським БпЛА вдалось подолати одну з найщільніших систем ППО у Росії.