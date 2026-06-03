Рубіо сказав, чию сторону обрали США у війні Росії проти України

У США кажуть, що не є нейтральним посередником у війні Росії проти України. Запевняють, що Вашингтон продовжує підтримувати Київ.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Палаті представників 3 червня.

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Що сказав Рубіо про війну в Україні?

Рубіо заявив, що США діють з чітко визначеною політичною позицією.

Вони не бачать військового рішення завершення війни в Україні і вважають, що її можна зупинити лише дипломатично. Втім, на думку Рубіо, цьому заважає відсутність готовності сторін до компромісів.

Він додав, що Штати продовжують підтримувати будь-які зусилля для встановлення миру і не є нейтральним учасником процесу.

Зокрема, Вашингтон продовжує постачати озброєння Україні та зберігають санкційний тиск на Росію, і, як уточнив Рубіо, США не постачають зброю Москві і не вводять санкції проти Києва.

Тож цим держсек пояснив, що США "чітко вибрали сторону".

До слова, 3 червня президент Зеленський заявив, що готовий вже почати прямі переговори з Путіним для завершення війни, щоб не чекати, поки США закінчать всі конфлікті у світі.

Він зауважив, що Україна зараз не у фокусі Вашингтона. Трамп зосередився на Ірані.

Зеленський припустив, що саме через це й відкладається візит американських учасників переговорів до України.